Winsley Boteli vaincu par une attaque de crevettes, Sion s'impose sans lui

Une intoxication alimentaire a envoyé Winsley Boteli à l’hôpital. L’attaquant du FC Sion a dû déclarer forfait contre Vaduz samedi, mais il pourra rejoindre le camp de la Nati lundi. Son remplaçant, Rilind Nivokazi, en a profité pour briller au Liechtenstein.

Alain Kunz

Nous sommes jeudi soir et Winsley Boteli ne se sent vraiment pas bien. Son état est tel qu'il doit être conduit à l'hôpital, où une intoxication alimentaire est diagnostiquée. Les coupables? Des crevettes. Leur provenance? Mystère.

Mais heureusement le jeune attaquant n'a pas passé la nuit à l'hôpital. Son état s'était déjà nettement amélioré samedi. «Il pourra rejoindre le camp de la Nati lundi», assure Barthélémy Constantin.

Et le directeur sportif du FC Sion a une autre raison d'avoir le sourire: le remplaçant de Boteli a fait bien plus que dépanner. Rilind Nivokazi a même sorti le grand jeu. Après dix minutes, l'attaquant donne l'avantage aux Sédunois au Liechtenestein en reprenant une magnifique ouverture de Donat Rrudhani. Cinq minutes plus tard, Thelo Berdayes lui offre involontairement un deuxième cadeau en lui adressant une tête en retrait malheureuse dans sa propre surface. Rilind Nivokazi s'empare du ballon et dévale près de 70 mètres en sprint avant de faire trembler les filets.

«C'est l'un des plus beaux buts de ma carrière! Ce long sprint, avec deux, trois, quatre joueurs qui me poursuivent. Mais après, j'étais complètement épuisé…», raconte-t-il dans un sourire.

La tactique de Sion fonctionne à merveille

Avec ce 2-0, le match est déjà presque plié. Il l'est définitivement lorsqu'Ilyas Chouaref porte le score à 3-0 à la 31e minute. La réaction de l'entraîneur de Vaduz, Marc Schneider, ne se fait pas attendre. À la 36e, le Bernois procède à trois changements simultanés, sanctionnant ainsi les errements défensifs de son équipe. «Cela ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait envoyer un signal», explique-t-il.

Et pour cause: habituellement redoutables à domicile, les Liechtensteinois ont cette fois affiché une étonnante passivité. Ils ont perdu la plupart des duels et n'ont commis que trois fautes sur l'ensemble de la rencontre. Difficile de rivaliser avec une telle agressivité… ou plutôt avec une telle absence d'agressivité.

Le FC Sion n'en demandait pas tant. «Nous savions que les joueurs de Vaduz voulaient faire le jeu. Nous leur avons donc laissé le ballon, avant de les contrer à toute vitesse. Cela a parfaitement fonctionné», se réjouit Jan Kronig.

Didier Tholot peut lui aussi savourer. L'entraîneur valaisan devrait même devoir tenir une promesse faite à ses joueurs vendredi: leur accorder un jour de congé supplémentaire en cas de victoire avant la pause internationale. Il semblait pourtant encore réticent à cette idée samedi…