Winsley Boteli a-t-il forcé pour tirer le penalty? Didier Tholot préfère rester muet

Winsley Boteli manque une occasion en or d'offrir la victoire à Sion face à Lucerne (1-1) en ratant son penalty. Après la rencontre, Didier Tholot laisse planer le doute sur l'identité du tireur désigné.

Benjamin Gwerder

C'est l'occasion qui aurait pu faire basculer le match en faveur des Sédunois. À la 56e minute, Sion obtient un penalty. Winsley Boteli s'empare du ballon, s'élance… et bute sur le gardien lucernois Karlo Letica. Sa frappe manque de précision et de puissance. Au lieu de prendre l'avantage, le FC Sion doit finalement se contenter d'un match nul (1-1).

Après la rencontre, Didier Tholot est interrogé en conférence de presse sur le choix du tireur. Winsley Boteli était-il vraiment désigné pour tirer ce penalty? Ilyas Chouaref, autre spécialiste potentiel, se trouvait pourtant sur le terrain, tout comme Donat Rrudhhani.

L'entraîneur valaisan esquive la question: «J'ai dit à mon équipe ce que j'avais à dire dans le vestiaire. Je ne vais pas vous en dire plus.»

Une réponse qui ne dissipe pas les interrogations. Winsley Boteli était-il bien le tireur désigné? Tholot ne souhaite pas lever le voile. En revanche, il mesure parfaitement le poids de cette occasion manquée. «Je pense que nous avions la possibilité de gagner ce match si nous avions transformé le penalty», reconnaît le technicien français.

Winsley Boteli en panne de réussite

Pour Winsley Boteli, ce penalty manqué constitue une nouvelle déception après un début de saison tonitruant. Lors des cinq premières journées de championnat, le jeune attaquant avait inscrit cinq buts. Il s'était également illustré sur la scène européenne, notamment avec un triplé contre l'Ajax lors des play-off de la Conference League.

Le 19 septembre, il avait encore permis à Sion d'arracher un point face au FC Zurich, malgré l'infériorité numérique des Valaisans, en transformant un penalty. Il s'agissait alors de son sixième but en championnat. Et, jusqu'à présent, du dernier.

Winsley Boteli franchit ensuite une nouvelle étape importante dans sa carrière. Pour la première fois, il est convoqué avec l'équipe nationale suisse et entre en jeu lors de trois rencontres durant ce rassemblement.

Mais depuis son retour en Valais, la dynamique s'est quelque peu enrayée. En octobre, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Et face à Lucerne, il a manqué penalty qui aurait pu offrir trois points précieux à son équipe.

Il serait toutefois prématuré de parler de crise. Le Genevois de 20 ans a déjà démontré l'étendue de son potentiel. Ce passage à vide ne remet pas en question les qualités du jeune attaquant sédunois. Il n'y a donc pas encore de vraie raison de s'alarmer.