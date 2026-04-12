Transparent devant, dépassé derrière: le Lausanne-Sport a sombré à Sion (3-0) ce dimanche. Les joueurs n'échapperont pas à une sérieuse remise en question lors des deux prochaines semaines. Peter Zeidler assume également ses responsabilités.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux tirs au but, aucun cadré: le LS a vécu une après-midi cauchemardesque sur le plan offensif (mais pas seulement) ce dimanche à Sion. La défaite 3-0 est amplement méritée, ce qu'a aisément reconnu l'avant-centre Theo Bair. «On a subi. On n'a fait que ça... En première mi-temps, au moins, on était au contact et on avait quelque chose à jouer en deuxième en la débutant à 0-0. Mais on n'a pas donné assez, on était en retard sur tous les ballons», a reconnu le Canadien, très déçu par la prestation d'ensemble de son équipe.

«La deuxième mi-temps, ce n'est pas nous»

«En première mi-temps, même si ce n'était pas évident, on donnait tout pour empêcher l'adversaire de s'approcher de notre but. Mais en deuxième... On doit se regarder dans les yeux et savoir ce qu'on veut faire pour les cinq derniers matches. Parce que si on joue comme en deuxième période, ce sera dur», grince l'avant-centre, qui veut quand même trouver du positif dans ce naufrage collectif. «Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on ne peut faire que mieux. Ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, ce n'est pas nous.»

Jamie Roche, Olivier Custodio et Karlo Letica moyens, les autres insuffisants

Qui sauver du naufrage sur le plan individuel? Karlo Letica a fait les arrêts qu'il fallait, notamment celui face à Rilind Nivokazi à 0-0 en première période. Jamie Roche a tout donné à mi-terrain et peut être fier de sa prestation, ou en tout les cas ne pas en avoir honte. Olivier Custodio s'est battu et a surnagé. Mais sinon?

Devant, les trois joueurs offensifs titulaires ont été insuffisants, que ce soit Theo Bair, Seydou Traoré ou Omar Janneh. Et que dire des latéraux droits... Theo Bergvall s'est fait transpercer toute la première période et a été remplacé par Brandon Soppy, lequel s'est montré coupable sur les deux premiers buts valaisans. Un constat sévère? Même pas.

Comme le dit Theo Bair, lucide sur la prestation d'ensemble, les Lausannois vont devoir se parler pendant les deux semaines à venir, sachant qu'ils ne rejoueront que le 25 avril face à Zurich, dans une Tuilière qui risque malheureusement de sonner bien creux pour le coup d'envoi de ce tour contre la relégation.

«C'est déjà bien que les joueurs aient conscience de ce qui s'est passé et veulent faire leur auto-critique», réagit Peter Zeidler, qui ne s'épargne pas dans le constat d'échec global. «Est-ce que j'ai fait les bons changements? Est-ce que j'ai choisi le bon onze de départ? Ce qui est sûr, c'est que je suis très déçu. C'est une après-midi vraiment catastrophique. Je ne trouve même pas le bon adjectif», enchaîne l'Allemand, qui a vu son équipe sombrer lors des deux derniers matches à l'extérieur (4-0 à Lucerne, 3-0 à Sion) et n'a vraiment pas aimé ça.

Peter Zeidler et «l'erreur ridicule» sur le 1-0

«Il y a des explications. On va les trouver. Pour l'heure, je ne les ai pas. C'est une non-performance de notre équipe, et il faut féliciter le FC Sion pour cette victoire amplement méritée. On a joué contre un adversaire qui a des qualités. On a souffert en première mi-temps, raison pour laquelle j'ai procédé à trois changements à la pause. C'était un peu petit mieux en début de deuxième période, la pression sédunoise était moindre. Mais on fait cette erreur ridicule sur le 1-0. Ensuite, notre adversaire est entré dans un flow et nous a dominé.» Et le LS n'a pas su réagir. Bien au contraire.

Les demi-finales (vendredi) et la finale (lundi) de la Youth League vont priver le Lausanne-Sport de la Tuilière pendant plusieurs jours, mais personne ne veut s'en servir comme excuse pour préparer la réception de Zurich. Et Peter Zeidler ne veut surtout pas entendre parler de fin de saison en roue libre. «Il y a toujours un enjeu. On a fait une bonne saison pour l'instant. Mais avec des matches comme ça, on détruit cette image. Et on ne le veut pas.»

Quel visage face à Zurich?

Il reste cinq matches pour le prouver et, comme l'a dit Theo Bair, les Lausannois n'échapperont pas à une remise en question personnelle et collective dans les prochains jours d'autant que ce revers intervient après celui à Lucerne, déjà inquiétant. La victoire face à Winterthour (2-1) entre les deux n'est pas à oublier et c'est ce visage-là que les Lausannois voudront montrer à leur public face au FC Zurich.