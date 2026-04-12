Le FC Sion a proposé une belle deuxième période pour battre très logiquement le Lausanne-Sport et entretenir son rêve de Conference League. En inscrivant le 3-0, Franck Surdez a inscrit le premier but de sa carrière en Super League.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle deuxième mi-temps! Le FC Sion, dominateur mais un peu terne en première période, a concassé le Lausanne-Sport après la pause, s'imposant au final 3-0 et gardant intact son rêve européen, neuf ans après son dernier match continental. Dans une belle ambiance à Tourbillon en ce dimanche après-midi, les Valaisans ont été extrêmement dominateurs dans le deuxième acte et ont amplement mérité leur large victoire face à un LS pas franchement enthousiasmant, restons polis. Un chiffre pour résumer cette partie? 6 tirs cadrés à 0 pour Sion.

Avant la pause, rien ou presque

On l'a dit, le spectacle a eu lieu après la pause. A vrai dire, un seul frisson a parcouru Tourbillon lors des quarante-cinq première minutes, et plus précisément à la 40e, lorsque Rilind Nivokazi s'est présenté seul face à Karlo Letica, mais le portier croate est sorti vainqueur de son duel avec l'attaquant kosovar. Sinon? Rien, ou pas grand chose. Les Valaisans ont globalement dominé les débats, mais une statistique était plus éloquente que toutes les autres: à la pause, seul Sion avait cadré une frappe, celle de Rilind Nivokazi...

A défaut de spectacle et de justesse technique, il y a eu un petit moment amusant à la 27e, lorsque Numa Lavanchy a voulu jouer une touche rapidement, juste à côté du banc du Lausanne-Sport. Le gardien remplaçant Thomas Castella a alors pris la balle et l’a nettoyée avec son maillot, afin d’empêcher le latéral droit du FC Sion de jouer rapidement. «Mais arrête...», l’a réprimandé Numa Lavanchy, dans une situation mi-sérieuse, mi-amusée. Les deux hommes se connaissent évidemment très bien, eux qui ont été coéquipiers au LS.

Trois changements pour le LS à la pause

Désireux de dynamiser un peu son équipe, voire carrément de la réveiller, n'ayons pas peur des mots, Peter Zeidler a opéré un triple changement à la pause. Nathan Butler-Oyedeji et Beyatt Lekoueiry sont entrés en attaque, tandis que Brandon Soppy a pris place sur le flanc droit de la défense, ce qui rétrospectivement ne s'est pas avéré une idée brillante. Didier Tholot, lui, a fait confiance au même onze qu'en première période pour aller chercher les trois points ou, en tous les cas, tenter de le faire.

La partie s'est emballée avant l'heure de jeu, en raison notamment d'une erreur de Brandon Soppy, lequel a fait office de «passeur décisif» pour le FC Sion, Rilind Nivokazi déviant de la tête pour un Benjamin Kololli clinique face à Karlo Letica (57e, 1-0). Sion aurait même pu doubler la mise à la 60e, mais Ali Kabacalman n'a pas cadré son penalty consécutif à un tirage de maillot de Karim Sow sur Rilind Nivokazi. Une belle frappe d'Ilyas Chouaref a même frôlé le cadre à la 67e. Le LS était aux abois, et s'en sortait même bien en n'étant mené que d'un but.

L'entrée catastrophique de Brandon Soppy à la pause

Sion continuait sa domination totale et une frappe de Numa Lavanchy conduisait à un sauvetage de Karlo Letica. Sur le rebond, Nias Hefti s'infiltrait dans la défense vaudoise et était stoppé par le cauchemardesque Brandon Soppy. Penalty pour Sion, transformé cette fois par Ilyas Chouaref (2-0, 69e). L'affaire était pliée, le LS concassé. Mais quelle entrée en jeu catastrophique de Brandon Soppy... Coupable sur le 1-0, fautif sur le penalty du 2-0: Le latéral droit français a une attitude beaucoup trop nonchalante et, en Super League, cela ne pardonne pas, même quand on a joué en Ligue 1 et en Serie A.

Franck Surdez ouvre son compteur en Super League

Le 3-0 est lui tombé à la 75e grâce à deux entrants côté valaisan, Theo Berdayes centrant parfaitement en rentrait pour Franck Surdez, dont la reprise était limpide et propre techniquement. Le LS était alors à l'agonie dans cette rencontre, n'arrivant même plus sortir de son camp. A noter qu'il s'agissait pour l'occasion du tout premier but de l'ailier neuchâtelois en Super League, pour son onzième match dans l'élite. Une belle conclusion pour les Valaisans dans ce derby, qu'ils ont amplement mérité de remporter au vu de leur deuxième période de feu.

Place désormais au tour final pour le FC Sion, avec un objectif clair: la quatrième place, synonyme de Conference League si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse. Du côté du LS, la trêve de deux semaines avant le début du tour de relégation, sera sans doute l'occasion de se dire les choses en face après cette deuxième période franchement inquiétante.