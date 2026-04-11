Peter Zeidler et le LS veulent vivre l'instant présent

Le Lausanne-Sport se déplace à Sion ce dimanche (16h30) pour le dernier match de la saison régulière de Super League. Peter Zeidler l'assure: le club vaudois alignera sa meilleure équipe, sans penser à préparer la saison prochaine.

Alors que le maintien du Lausanne-Sport est désormais une certitude (quinze points d'avance sur un GC moribond à six journées de la fin), son entraîneur Peter Zeidler assure qu'il vit toujours dans l'instant présent. En d'autres termes, pas question de préparer la saison prochaine en ne mettant sur le terrain que des joueurs assurés d'être là à la reprise de la préparation en juillet.

Les joueurs en prêt, moins concernés? La réponse est non

«Je vais aligner la meilleure équipe possible en fonction des blessés», explique l'Allemand, qui veut finir la saison en beauté et est persuadé que ses joueurs ont la même idée, même ceux dont le prêt se termine en juillet. «Theo Bair a un objectif individuel: aller à la Coupe du monde. Pour lui, c'est une évidence. Gaoussou Diakité veut lui finir en beauté et laisser une belle impression aux supporters du LS», enchaîne Peter Zeidler, qui n'a pourtant pas fait jouer le Malien lors du succès (2-1) face à Winterthour.

«C'est vrai, mais c'était un choix purement sportif, comme toujours. En fin de match, je me suis dit que c'était plus prudent de laisser des joueurs de grande taille comme Theo Bair ou Omar Janneh pour défendre sur d'éventuels coups de pied arrêtés de Winterthour», explique le technicien, qui hésite encore sur la stratégie à adopter dimanche à Sion.

«Dois-je changer une équipe qui gagne? Peut-être... ou peut-être pas! Sincèrement, je n'ai pas encore décidé du onze de départ, il reste du temps. Nous avons Karim Sow et Olivier Custodio de retour de suspension, c'est une donnée à prendre en compte bien sûr.» Et son 4-3-3, avec les trois «avant-centre» (Omar Janneh, Theo Bair, Seydou Traoré) alignés simultanément? «C'est une possibilité. Nathan Butler-Oyedeji s'est bien entraîné toute la semaine. A voir!», sourit-il, désireux de ne pas dévoiler ses plans à Didier Tholot. La preuve que ce match représente un vrai enjeu pour lui.

Gabriel Sigua forfait au milieu

«Bien sûr que cette rencontre est importante, comme toutes celles jusqu'à la fin de la saison. C'est très important de bien finir», assure-t-il encore une fois. A noter que Gabriel Sigua sera très vraisemblablement forfait, mais le LS compte assez de milieux de terrain à disposition, que ce soit pour jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3.

Enfin, et c'est important, le Lausanne-Sport a un enjeu comptable important en cette fin de saison: sauver son équipe M21 en Promotion League. «Ils ont trois points d'avance sur le premier relégable Paradiso, et doivent encore jouer contre eux. Ce week-end, Dircssi Ngonzo ira avec nos M21», dévoile Peter Zeidler.