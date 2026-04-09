Non, le Lausanne-Sport n'est pas en vacances!

Sauvé à six matches de la fin, le Lausanne-Sport va-t-il finir la saison en roue libre? Pas du tout, assure Kevin Mouanga, qui dévoile que le vestiaire s'est fixé l'objectif de terminer septième. Dernière étape avant le tour de relégation: dimanche à Tourbillon (16h30).

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport se déplace dimanche à Sion pour le dernier match de la saison régulière, avant d'attaquer le tour de relégation. Et les Vaudois assurent qu'ils ne vont pas faire le voyage en touristes, malgré le maintien désormais acquis. La victoire lausannoise face à Winterthour samedi dernier, couplée à la défaite de GC le lundi de Pâques, offre en effet un matelas de quinze points aux hommes de Peter Zeidler par rapport aux Sauterelles.

A six matches de la fin, et au vu du rythme cataclysmique auquel avance Grasshopper, l'affaire est pliée. Le LS s'apprête donc à vivre une quatrième saison consécutive en Super League, ce qui n'est jamais arrivé depuis la création de ce nouveau championnat en 2004. Et même depuis 2002 et la faillite du club vaudois, couplée à la perte de son «s» final à «Lausanne-Sports».

Un petit goût de frustration quoi qu'il arrive

Ce n'est pas pour autant que la saison peut être qualifiée de réussie, malgré le beau parcours en Conference League et les indéniables émotions vécues sur les pelouses européennes. La qualification à Istanbul est déjà entrée dans la légende du club vaudois et représente l'une des plus belles pages de son histoire, toutes époques confondues. Mais le manque de continuité en championnat et l'élimination en Coupe à Yverdon ne peuvent pas être occultées du débat et il restera de toute façon un petit goût de frustration aux supporters et aux joueurs du LS une fois qu'il sera temps de vraiment partir en vacances fin mai.

Mais avant cela, on l'a compris, il y a un job à finir. Et le bilan définitif se fera après ces six derniers matches. Kevin Mouanga, en tout cas, pense de cette manière. «Il y a encore de l'enjeu, bien sûr. On vise la septième place. On s'est fixés cet objectif dans le vestiaire. On voulait la sixième place après 33 journées, on ne l 'a pas atteinte. Maintenant, on a un mini-tournoi à jouer avec les équipes du bas et on veut le remporter», assure le grand défenseur français. Et, pas accessoirement du tout aux yeux des fans du LS, terminer devant Servette.

«On a prouvé qu'on n'était pas en vacances»

A ce titre, Kevin Mouanga a bien aimé l'attitude de son équipe samedi contre Winterthour. Menés d'une longueur, les Vaudois ne se sont pas écroulés comme à Lucerne et ont au contraire su réagir pour égaliser, puis aller chercher la victoire (2.-1) grâce à un but de Sekou Fofana en deuxième période. «Ça prouve qu'on ne lâche pas. A Lucerne, dès qu'on a pris le premier but, on n'y était plus. Mais contre Winterthour, on a bien réagi et on a prouvé qu'on n'était pas en vacances comme certains peuvent peut-être le penser. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin.» Et tenter de terminer septièmes, donc.