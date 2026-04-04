Deux très jolis buts d'Omar Janneh et de Sekou Fofana ont offert au LS sa première victoire de l'année à la Tuilière, ce samedi face à Winterthour (2-1). La fin de saison, sans enjeu sportif, sera entièrement consacrée à préparer la prochaine.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Enfin! Après trois nuls (GC, Saint-Gall et Servette) et deux défaites (Bâle et YB), sans oublier l'immense désillusion face au Sigma Olomouc en Conference League, le Lausanne-Sport a enfin pu fêter une victoire à la Tuilière cette année!

Devant 5830 spectatrices et spectateurs, qui ont pu venir pour la première fois de l'année sans veste d'hiver, les hommes de Peter Zeidler ont renversé Winterthour grâce à des réussites d'Omar Janneh juste avant la pause (45e, 1-1) et de Sekou Fofana à la 66e d'un très joli tir à mi-distance pour le 2-1. Ce succès amplement mérité, même si le début de match a été poussif, vient confirmer le maintien en Super League du LS, qui n'a désormais plus aucun souci à se faire, ni pour la dernière place ni pour celle de barragiste.

GC se trouve à quinze points avec sept matches à disputer (six pour le LS) et même avec la confrontation directe encore à venir, le club vaudois peut déjà préparer la saison prochaine, la quatrième d'affilée au plus haut niveau, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis la création de la Super League.

Peter Zeidler a délaissé son traditionnel 4-4-2

Si le LS a souffert en début de match dans le 4-3-3 imaginé par Peter Zeidler, avec Omar Janneh et Seydou Traoré entourant l'avant-centre Theo Bair, son succès ne souffre d'aucune discussion tant les Vaudois ont été dominants après la pause. Le penalty obtenu par Théo Golliard à la 39e après un coup d'épaule bien trop vigoureux de Morgan Poaty (aligné en défense centrale en raison de la suspension de Karim Sow) est venu faire peur au LS et la superbe égalisation d'Omar Janneh six minutes plus tard (petit pont et frappe sèche du gauche) est tombée à point nommé pour empêcher les Lausannois de trop douter.

Prochaine étape pour le LS, un déplacement à Sion dimanche prochain. Ensuite, une trêve de deux semaines avant un tour de relégation qui servira surtout à préparer la saison prochaine (Zurich et Lucerne à la maison pour débuter, puis Winterthour et Servette à l'extérieur avant un tout dernier match à la Tuilière contre GC). Les choix de Peter Zeidler dans sa composition d'équipe seront ainsi particulièrement intéressants à observer.