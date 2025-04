Morgan Poaty a inscrit le 2-0. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ludovic Magnin l'avait dit: samedi, c'est depuis son canapé qu'il a observé la victoire du Lausanne HC lors du troisième acte de la finale face à Zurich. L'entraîneur du Lausanne-Sport a-t-il été inspiré par la prestation des Lions vaudois pour se préparer pour ce match important face à Lugano ce lundi? Face aux Tessinois, la donne était simple: le LS devait s'imposer et espérer une défaite du FC Zurich sur la pelouse de Young Boys pour accrocher le top 6. Autant dire que la tension était dans l'air à la Tuilière pour ce lundi de Pâques.

Pour cette rencontre décisive, l'enceinte lausannoise s'était bien remplie – surtout avec des enfants, en vacances. Il faut dire que la distribution de billets lors de la journée portes ouvertes des écoles vaudoises et l'offre mise en place par le LS (ticket à 5 francs pour les enfants) ont bien aidé. C'est donc cette ambiance festive et après une chasse aux œufs que l'équipe, elle, devait chercher les trois points.

Fousseni Diabaté en feu

Les Lausannois ont en tout cas commencé la rencontre de la bonne manière. Rapidement, ils ont mis sous pression Lugano et ont pu compter sur un Fousseni Diabaté avec des jambes qui le démangeaient en début de rencontre. Même si, il a réalisé un mauvais choix en voulant contrôler le ballon avant de prendre sa chance (5e), le Malien a ensuite pu inquiéter une première fois Amir Saipi en début de rencontre, à la suite d'un joli passement de jambes (7e). Le gardien adverse veillait.

En compagnie de Teddy Okou, le No 11 du LS a joué des mauvais tours à la défense luganaise. Les deux joueurs offensifs étaient clairement les plus remuants en ce début de rencontre. Sauf que Lugano a retrouvé des couleurs et s'est procuré une première occasion. Après une jolie combinaison, Renato Steffen s'est retrouvé en excellente position, mais c'était sans compter sur le magnifique retour de Morgan Poaty (12e). La bonne nouvelle à ce moment-là pour les Vaudois, c'est que YB venait d'ouvrir la marque face à Zurich et qu'une partie des planètes était alignée pour eux. Il ne leur manquait plus qu'un but.

Le missile de Morgan Poaty

Était-ce la nouvelle du goal bernois ou simplement la connaissance que seule une victoire suffirait qui a permis au LS de se ressaisir? Toujours est-il que la troupe de Ludovic Magnin a ensuite roulé sur les Luganais. L'ouverture du score était proche et elle a fini par tomber à la 27e minute. Sur un centre de Raoul Giger, Diabaté a jailli pour inscrire le 1-0 et permettre à son club de figurer virtuellement dans le top 6. Forcément, la Tuilière chavirait.

Surtout que Lausanne a par la suite continué sa marche en avant, alors que Mattia Zanotti devait jeter l'éponge, touché. Le danger n'était pourtant pas loin et Karlo Letica l'a appris à ses dépens, lorsqu'il a été sauvé par sa barre transversale sur une reprise de Geórgios Koútsias (33e). Le LS, qui a sans doute voulu faire plaisir à ses nombreux supporters en ne les faisant pas trembler, a doublé la mise. Intelligemment, Teddy Okou a décalé Morgan Poaty qui, arrivé à pleine vitesse, a armé un missile au fond des cages adverses (38e). L'excellente nouvelle pour le camp lausannois était que, quelques instants plus tard, YB en faisait de même face au FCZ. En retournant aux vestiaires, le club vaudois était plus que jamais proche du top 6.

Les pensées lausannoises à Berne

En deuxième mi-temps, Noë Dussenne et ses coéquipiers n'avaient plus qu'une seule mission: tenir ce score et ne pas refaire le même coup qu'à Zurich, au début du mois, là où le LS menait 2-0 jusqu'à la 88e minute avant de voir son adversaire revenir et décrocher un nul.

D'emblée, Lausanne a eu chaud puisqu'il a fallu un sauvetage sur la ligne de son défenseur belge face à Renato Steffen pour conserver ce score (51e). Une simple alerte puisque les Vaudois n'ont pas tremblé de leur côté. Kaly Sène a même tenté une bicyclette (61e), avant que Morgan Poaty réclame une main sur un centre (72e).

Par contre, là où ça se compliquait pour le LS, c'était dans la capitale. Alors que le 3-0 bernois était annulé après l'intervention de la VAR, Zurich a réduit la marque. De quoi faire trembler les 6246 spectateurs vaudois, à quelque 100 kilomètres de là. À ce moment-là de la rencontre et avec une victoire qui se dessinait sans accroc, les esprits lausannois étaient plutôt au Wankdorf.

Les joueurs ont attendu

Alors que Lionel Tschudi a sifflé la fin du match, le LS était désormais dans l'expectative. Zurich allait-il égaliser et ruiner les espoirs vaudois? Peut-être les quatre minutes les plus longues de la saison à ce moment-là pour le LS. Devant le banc, les joueurs attendaient. À 18h27, ils ont pu célébrer une deuxième fois quand le coup de sifflet final a été donné à YB, signifiant que le Lausanne-Sport était assuré de terminer dans le top 6.