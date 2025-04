Théo Rochette voit triple et Lausanne relance la finale!

Théo Rochette a inscrit son deuxième triplé de ces play-off. Photo: Getty Images

Battu deux fois depuis le début de cette finale, le Lausanne HC a réagi et a relancé l'intérêt de cette finale en livrant une prestation solide durant 60 minutes. Les Vaudois ont notamment pu compter sur un Théo Rochette très opportuniste pour revenir à 2-1 dans cette série. Le No 90 du LHC a dans un premier temps ouvert la marque sur un rebond mal négocié par Simon Hrubec. À la suite d'un tir mal cadré de Brendan Perlini, l'attaquant a pu tromper le dernier rempart (9e, 1-0).

La fin de la période aurait pu voir les Lions du Léman creuser l'écart puisqu'ils se sont créé de nombreuses occasions dangereuses, notamment par Rochette ou Antti Suomela à la 15e minute de jeu. Mais c'est finalement avec le plus petit des écarts que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires une première fois.

Glauser frise le code

Les Lausannois, très bons en ce samedi soir, ont continué de pousser autour de Simon Hrubec. Ahti Oksanen, Ken Jäger ou Damien Riat ont eu le 2-0 au bout de la crosse, mais tous se sont heurtés au dernier rempart des ZSC Lions. Aux alentours de la mi-match, le coach Marco Bayer a effectué une rocade dans ses lignes offensives. Visiblement mécontent du rendement de sa triplette Rohrer/Malgin/Andrighetto, le technicien a placé Jesper Fröden avec les deux artistes. Cinq minutes plus tard, c'est le Suédois qui offrait l'égalisation à Denis Malgin (36e, 1-1).

Alors que Zurich semblait mûr pour passer l'épaule, Andrea Glauser a écopé d'une pénalité de deux minutes pour un coup de genou sur Dean Kukan. Une sanction minimale pour le No 96 puisque les images montrent que le point d'impact de sa charge se situait au niveau du genou. Pourtant, les arbitres ont décidé de revenir en arrière après lui avoir initialement infligé une pénalité de match. Le LHC peut se dire, sur cette phase, qu'il n'a pas été malheureux.

Il l'a encore été davantage puisque le power-play des Zurichois a débouché sur... un nouveau but de Théo Rochette. Parti dans le dos de la défense, le No 90 a pris de vitesse Mikko Lehtonen pour glisser la rondelle au bon endroit et redonner un but d'avance à son équipe (40e, 2-1). Il ne restait que 17 secondes à jouer lors de ce second tiers-temps et le moment était absolument parfait pour faire douter les visiteurs.

Grant pète un plomb

Mais le LHC n'a pas tenu bien longtemps avec ce but d'avance puisque Patrick Geering a pu remettre les deux équipes à égalité dès la 42e minute déjà. Les actions suivantes ont généralement été plus à l'avantage de Zurich, mais Kevin Pasche s'est montré très solide devant son filet, notamment devant Derek Grant ou Rudolfs Balcers. Et au moment où le match était sur la tangente, qui était là pour faire la décision? Théo Rochette évidemment. C'est cette fois-ci en supériorité numérique, le No 90 a trouvé le chemin du filet. Il est le deuxième joueur à inscrire deux triplés lors de ces play-off après le Davosien Adam Tambellini. Après un pétage de plombs mémorable de Derek Grant - qui pourrait tout à fait lui valoir des ennuis avec le juge unique -, Lausanne a pu inscrire le 4-2 à 5 contre 3 par Brendan Perlini (59e).

Ce succès acquis grâce à un Théo Rochette royal permet ainsi aux Lausannois de revenir à 2-1 dans cette série. Jeudi, ils avaient déjà montré quelques signaux positifs malgré la défaite en prolongation sur les bords de la Limmat. Mardi, ils auront une nouvelle chance de reprendre l'avantage de la glace en se rendant à Zurich.