En battant logiquement (2-0) un FC Thoune fatigué par ses vacances à Ibiza, le FC Sion a fait un immense pas, sans doute décisif, en vue d'une qualification en Conference League. Sept ans plus tard, l'Europe s'apprête à faire son retour à Tourbillon.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion recevra Lugano jeudi à Tourbillon, avec une place sur le podium dans le viseur! Les Valaisans ont prouvé ce dimanche n'avoir pas envie de se contenter de la quatrième place de Super League, et donc dépendre d'une victoire de Saint-Gall en Coupe de Suisse, pour retrouver les compétitions européennes, neuf ans après leur dernière participation.

Alors que leurs supporters les accueillaient au son de «FC Sion, Coupe d'Europe», leur nouveau chant de ralliement, Ali Kabacalman et ses coéquipiers ont engrangé une cinquième victoire consécutive en Super League, en battant le tout frais champion de Suisse Thoune (2-0). Encore plus fort: ils ont remporté ces cinq matches en marquant quatorze buts et en n'en encaissant... aucun!

Thoune en détente à Tourbillon

Voilà donc les Valaisans sur la voie de la Conference League et le succès de ce dimanche ne souffre d'aucune discussion, tant ce FC Thoune a été un adversaire très conciliant. Il n'y a pas eu de miracle pour les Bernois et le football ment rarement: préparer une rencontre de Super League en passant trois jours à Ibiza est une superbe idée pour la cohésion d'équipe, moins pour la compétitivité. Les Sédunois, tranchants d'entrée, ont donné raison à Didier Tholot lequel déclarait, en amont de la rencontre, qu'il était impossible que ses joueurs aient moins envie de s'imposer ce dimanche que leurs adversaires, qui étaient encore en vacances quand le technicien français prononçait ces mots. Cette détermination s'est vue sur le terrain.

Winsley Boteli ouvre son compteur en tant que titulaire

C'est donc tout naturellement que Winsley Boteli, titulaire en l'absence de Rilind Nivokazi (suspendu), a pu ouvrir la marque à la 21e, trois minutes après avoir trouvé le poteau de Tim Spycher, le numéro 2 thounois dans les buts. L'attaquant genevois, bien servi par Ilyas Chouaref (Théo Berdayes a eu l'intelligence de laisser passer le ballon), a inscrit à cette occasion son tout premier but en tant que titulaire en Super League, lui dont les six premières réalisations l'avaient été en sortie de banc. Une fois, l'avant-centre avait scoré en tant que titulaire, sur le terrain du FC Ajoie-Monterri (2e ligue inter) en Coupe de Suisse. Cette ouverture du score lui a donc fait du bien sur le plan personnel et a surtout mis le FC Sion sur la voie du succès dans cette partie, d'autant qu'Ilyas Chouaref a doublé la mise immédiatement (2-0, 23e) d'une frappe sèche et précise.

Sion, en fait, n'a connu qu'une seule frayeur, juste avant la pause, lorsqu'une mauvaise décision de Luca Piccolo, pardon pour le pléonasme, a débouché sur un penalty en faveur du FC Thoune. Rappelé à l'ordre par son assistant, pourtant bien plus loin de l'action que lui, le Tessinois s'est ravisé et a sifflé le coup-franc qui s'imposait, la faute de Noé Sow sur Ethan Meichtry étant largement en dehors de la surface de réparation.

Torshavn ou Astana, les voilà!

La deuxième période, animée et vivante, n'a débouché sur aucun autre but malgré de très nombreuses occasions pour le FC Sion, et le club valaisan a donc pu savourer sa victoire, couplée à celle d'YB face à Bâle, qui lui donne encore plus de marge de manoeuvre. Même si elle n'était pas un objectif fixé à Didier Tholot en début de saison, l'Europe est désormais clairement dans le viseur. Ne pas l'atteindre dans cette position représenterait une déception, au vu de la forme affichée par les Valaisans en ce moment. Prochaines étapes sur la route du Kazakhstan, des Îles Féroé et de la Moldavie. ce jeudi face à Lugano à Tourbillon, puis dimanche prochain au Wankdorf contre Young Boys.