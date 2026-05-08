La joie et la bonne humeur règnent à Thoune. Le champion fraîchement sacré vient tout juste de retrouver la Stockhorn Arena. Au lieu d’une semaine de préparation classique en fin de saison, le club a organisé une excursion de plusieurs jours à Ibiza. Le soleil méditerranéen sert de récompense pour le premier titre de champion de l’histoire du club fondé il y a 128 ans.
Mais le calendrier ne laisse aucun répit. Dès dimanche, le nouveau champion retrouve le rythme de fin de saison avec un déplacement en Valais pour affronter le FC Sion, quatrième du classement. Un match d’une grande importance pour les Valaisans, qui espèrent toujours décrocher une première qualification européenne depuis onze ans. La quatrième place pourrait suffire, la troisième la garantit. Le fait que Thoune ait réduit son temps de préparation tombe donc à point nommé pour Sion.
Le FC Bâle, cinquième, reste lui aussi concerné par la lutte pour l’Europe. Sion est encore à portée des Rhénans, et le moindre faux pas pourrait coûter cher en fin de saison. Dans ce contexte, le match entre le FC Sion et le champion Thoune pourrait avoir un impact énorme sur la course aux places européennes. Le voyage des Thounois à Ibiza peut-il donc peser sur cette lutte finale?
«Nous devons d’abord faire notre devoir»
L’entraîneur du FC Bâle, Stephan Lichtsteiner, refuse toutefois de chercher des excuses. «Nous devons d’abord faire notre devoir avant de mettre les autres en cause. Nous sommes nous-mêmes responsables de nous être mis dans cette situation avec la défaite à domicile contre Sion.»
Du côté du FC Thoune, on parle d’un «temps mort mérité» après le sacre. «Lors d’un court voyage commun, l’équipe a pu digérer le succès, comme c’est le cas pour de nombreuses équipes après un titre. Elle est désormais de retour à l’entraînement, deux jours avant le prochain match», indique le club à Blick.
Sion à Europapark
Le FC Sion a lui aussi opté pour une parenthèse originale. Mardi, les Sédunois ont effectué une excursion à Europapark. L’entraînement a repris dès mercredi matin.
Il y a un an, le Bayern Munich se trouvait dans une situation comparable à celle de Thoune. Après les célébrations du titre à Ibiza, les Bavarois avaient disputé leur dernier match de la saison contre Hoffenheim, encore concerné par la lutte pour le maintien. Résultat: une victoire 4-0 du Bayern. Hoffenheim, de son côté, avait tout de même assuré son maintien.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
35
35
74
2
FC St-Gall
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Bâle
35
6
56
6
Young Boys
35
3
48
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zurich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zurich
35
-28
27
6
FC Winterthour
35
-53
20