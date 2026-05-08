Comment Kastriot Imeri a retrouvé la lumière à Thoune

Prêté par Young Boys, Kastriot Imeri a retrouvé du temps de jeu et un rôle central à Thoune. Le Genevois a largement contribué au titre surprise du promu.

Simon Strimer

Avec son sac Louis Vuitton et sa tenue extravagante, Kastriot Imeri avait attiré les regards lors de son premier entraînement au FC Thoune. Une image loin des codes habituels du club de l’Oberland bernois, qui aime cultiver une certaine simplicité.

Le constat est pourtant sans appel: le pari est réussi. Kastriot Imeri réalise sa meilleure saison depuis longtemps, enchaîne les matches et joue un rôle important dans le titre sensationnel décroché par Thoune. Juste après le sacre, il confiait à Blick: «Je suis venu pour avoir du temps de jeu et j’ai gagné bien plus ici».

Cette courte interview au milieu des célébrations révèle une autre facette du joueur. Le Genevois n’est pas seulement un footballeur extravagant ou un showman, c’est aussi quelqu’un de profondément attachant. Lorsqu’un jeune supporter vient le rejoindre pendant l’entretien, il le garde dans ses bras durant toute la conversation. Et après les rencontres, c’est souvent lui qui célèbre le plus bruyamment les buts et les assists de ses coéquipiers.

Des statistiques de haut niveau

Imeri se sent bien au FC Thoune et cela saute aux yeux. Dès le mois d’octobre, il fait partie des premiers à afficher clairement les ambitions du club. Champion? «Je ne l’exclurais pas catégoriquement», lançait-il alors avec assurance. Quelques mois plus tard, il a répondu présent et largement contribué à l’exploit du promu.

Les chiffres le confirment. Imeri est impliqué en moyenne dans 0,8 but par match, une statistique de premier plan. Le Genevois répond présent dans les moments décisifs. Une autre donnée met en évidence l’impact de ses passes, qui augmentent fortement la dangerosité des occasions créées par Thoune. Il joue énormément de ballons dans la surface adverse. Seul Fabio Fehr fait mieux dans l’effectif bernois sur 90 minutes.

Il faut également ajouter son importance sur les coups de pied arrêtés. Cette saison, quatre frappes ont suivi ses coups francs et les quatre actions se sont terminées par un but. En octobre, il avait même offert à lui seul une victoire précieuse à Thoune grâce à un coup franc direct lors d’un succès 1-0 sur la pelouse difficile de Sion.

«À un moment, je voulais tout arrêter»

Avec 6 buts et 7 passes décisives, Imeri signe une saison pleine. Le contraste est important avec ses trois années précédentes à Young Boys. Celui qui avait été à l’époque le transfert record de Super League avait pourtant bien commencé son aventure bernoise avec 5 buts et 4 assists. Puis, les blessures se sont accumulées et les périodes compliquées se sont multipliées pour le Genevois, très attaché à sa famille. «À un moment donné, je voulais tout arrêter», confiait-il en septembre dans une interview accordée à Blick.

Au moment de cet entretien, Imeri souffrait encore de problèmes de dos. Il devait parfois renoncer à certains matches ou se contenter de courtes apparitions. Mais au fil des mois, son temps de jeu a progressivement augmenté. Lors des rencontres décisives dans le sprint final pour le titre, il a même enchaîné quatre titularisations consécutives.

Le rôle clé de Lustrinelli

Dans l’entourage du joueur, un constat revient souvent: Imeri a besoin de sentir la confiance et de se savoir important. Le principal intéressé rejette toutefois une vision trop simpliste. «Dire que je dois évoluer dans un environnement ultra-protecteur pour être performant? Je ne confirmerais pas cela.» Il rappelle notamment ses débuts à Servette, son club formateur, où il avait attendu davantage de temps de jeu durant plusieurs saisons sans jamais lâcher prise.

Mais le phénomène observé à Thoune, où plusieurs joueurs semblent s’épanouir dans un cadre particulier, avait récemment été décrit par Leonardo Bertone. «Chaque nouveau venu dit: “Ils sont fous ici.”» Un environnement qui semble parfaitement convenir à Imeri.

Restera-t-il dans l'Oberland?

Le rôle de Mauro Lustrinelli apparaît lui aussi déterminant. L’entraîneur champion de Thoune a joué un rôle central dans l’arrivée d’Imeri en provenance d'YB. Sans lui, le transfert n’aurait probablement jamais vu le jour. Les deux hommes se connaissaient déjà grâce à l’équipe de Suisse M21. Les fils de Lustrinelli avaient même félicité leur père lorsque le transfert avait été officialisé. Et tout au long de la saison, Imeri n’a cessé de souligner le lien particulier qui l’unit à son entraîneur.

Il reste désormais trois matches à disputer. Et ensuite? Imeri appartient toujours à YB, qui l’a prêté à Thoune. Le club bernois dispose toutefois d’une option d’achat, estimée à un peu plus d’un million de francs. Reste à savoir si le promu aura les moyens de lever cette option. La question animera les prochaines semaines.