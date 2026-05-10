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L'accueil brûlant des joueurs du FC Sion à Tourbillon
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Les fans veulent l'Europe!L'accueil brûlant des joueurs du FC Sion à Tourbillon

Sion-Thoune à 16h30
L'accueil enflammé des ultras du FC Sion à Tourbillon

Les joueurs du FC Sion ont eu droit à un accueil enflammé de la part de leurs supporters ce dimanche à Tourbillon, à une heure trente de leur match face au champion, le FC Thoune. Les ultras valaisans ont déjà fait entrer les joueurs dans leur match.
Publié: il y a 57 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Didier Tholot a expliqué vendredi en conférence de presse qu'il était impossible que ses joueurs soient moins motivés que ceux de Thoune dimanche. Le FC Sion a encore un objectif concret cette saison: aller chercher l'Europe. Les Bernois, eux, rentrent de trois jours à Ibiza où ils ont fêté leur titre de champion de Suisse, le premier de l'histoire du club. Si une équipe doit avoir les crocs ce dimanche, dès 16h30, c'est bien le FC Sion.

Et si les joueurs valaisans avaient besoin d'une dose de motivation, ils l'ont certainement trouvé dans l'accueil de leurs supporters les plus fervents, lesquels s'étaient regroupés pour l'arrivée du bus, aux alentours de 15h. Chants passionnés et puissants, pyrotechnie maîtrisée: tout était réuni pour faire de l'entrée des joueurs au vestiaire un moment très fort.

L'accueil formidable du kop du FC Sion
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«Allez Sion, allez!»:L'accueil formidable du kop du FC Sion

Ceux-ci, en sortant du bus, se sont d'ailleurs rendus vers les ultras pour leur taper dans la main, prendre une dernière bouffée d'énergie positive, et les remercier pour leur accueil, avant de s'engouffrer dans le stade, alors que les «Didier Tholot, Didier Tholot» retentissaient dans le ciel de Tourbillon.

Sion prendra-t-il trois points très important sur la route de l'Europe ce dimanche? Réponse dès 16h30, en direct commenté sur Blick Suisse romande dès 16h15! 

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
0:0
36
35
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
0:0
36
21
59
5
FC Bâle
FC Bâle
0:0
36
6
57
6
Young Boys
Young Boys
0:0
36
3
49
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation
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