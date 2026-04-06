Jocelyn Gourvennec l'assure: Servette veut finir septième, un objectif qui semble à sa portée à six matches de la fin de la saison. Timothé Cognat a lui dévoilé ses envies de départ, tandis que Joël Mall a fini la journée à l'hôpital. Quel lundi agité pour le SFC!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette a perdu deux hommes ce lundi lors de sa belle victoire face à Lucerne (3-0): Téo Allix et Joël Mall, tous deux sortis sur blessure en cours de match. Le gardien a même dû être évacué sur une civière après avoir été percuté par Oscar Kabwit.

«Téo s'est fait mal au mollet, on va faire des examens. Joël a pris un coup, il y a une suspicion de côte cassée», a détaillé Jocelyn Gourvennec, lequel était contrarié par ce double coup du sort. Et pas seulement parce qu'il a ainsi dû «sacrifier» deux sessions de changement, ce qui est un petit tracas comparé à deux blessures.

Un peu plus tard dans la soirée, le gardien argovien dévoilait le verdict depuis son lit d'hôpital: trois côtes cassées. Jérémy Frick sera donc amené à finir la saison dans le but genevois et le «chassé-croisé» entre les deux hommes est amené à se poursuivre. Jocelyn Gourvennec avait inversé les rôles en cours de saison après plusieurs prestations décevantes de Joël Mall et refait de Jérémy Frick le numéro 1... jusqu'à la blessure de celui-ci au Letzigrund le 6 décembre face à GC. L'Argovien avait dès lors repris la place de titulaire.

Ces deux blessures ont eu de quoi ternir un peu la joie de la victoire genevoise, même si Servette l'a emporté pour la troisième fois consécutive à domicile après ses succès face à Zurich et GC. «On veut offrir un beau visage à notre public, ce qui est le cas dernièrement. C'est très bien d'avoir gagné trois fois de suite chez nous. En plus, il y avait un peu de monde», a commenté Jocelyn Gourvennec, en référence aux 8032 spectateurs annoncés par le speaker en ce lundi de Pâques.

La septième place est un objectif

«On veut finir premiers du groupe B», a imagé Jocelyn Gourvennec, en fixant donc un objectif clair à ses joueurs: la septième place. «Et un autre objectif est de continuer à montrer nos progrès. On a une équipe qui devient de plus en plus joueuse, qui est vivante, qui montre un vrai plaisir de jouer ensemble. Cette saison a démarré très difficilement, on doit la finir de belle manière. Je compte sur tout le monde, ceux qui débutent comme les autres. Tout le monde s'entraîne bien et c'est très important pour moi», a-t-il expliqué, en assurant ne pas trop penser à la saison prochaine pour ce qui est de ses compositions d'équipe.

Va-t-il tout de même gérer les temps de jeu? En d'autres termes, les joueurs amenés à quitter le club vont-ils être écartés afin de préparer l'avenir proche, maintenant que le maintien est assuré avec quinze points d'avance sur Grasshopper? A entendre Jocelyn Gourvennec, ce ne sera pas le cas. «On veut faire les choses dans l’ordre. Je ne veux pas qu'on se disperse.»

Timothé Cognat dévoile ses envies de départ

Invité un peu plus tôt à s'exprimer devant les caméras de télévision, ainsi qu'en zone mixte face aux journalistes, Timothé Cognat a quant à lui dévoilé ses envies de départ. «Ce n'est pas le bon moment pour l'évoquer, mais oui, j'en ai parlé aux dirigeants cet hiver. Cela fait huit ans que je suis là, je pense que c'est le moment de voir autre chose peut-être. Ils m'ont répondu qu'il y aurait potentiellement un bon de sortie», a encore dit le Lyonnais de 28 ans.

Vers l'étranger? Ou vers un autre club suisse? Il serait assez étonnant de le voir s'engager dans une autre formation de Super League, au vu de son lien émotionnel avec le Servette FC. Mais son avenir devrait s'écrire loin de la Praille. Il s'agira alors véritablement de la fin d'une ère pour le club grenat. Et d'un sacré trou à combler à mi-terrain tant le numéro 8 a été excellent depuis son arrivée à Genève, lui qui a encore une fois été brillant ce lundi face à Lucerne. Son but, celui du 2-0, est de bonne facture, tout comme sa prestation globale. Son sens du jeu et sa vision périphérique manqueront au SFC, tout comme sa technique soyeuse