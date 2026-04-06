Miroslav Stevanovic montre toujours la voie au Servette FC

Servette s'est imposé pour la troisième fois consécutive au Stade de Genève, 3-0 face à Lucerne cette fois, grâce notamment à l'ouverture du score de Miroslav Stevanovic, l'artiste de Zvornik. Le gardien genevois Joël Mall a lui dû être évacué sur une civière.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Zurich (2-1), Grasshopper (5-0) et Lucerne ce lundi (3-0): Servette fait plaisir à son public ce printemps, les Grenat ayant désormis remporté trois victoires consécutives à la Praille, série en cours. Les Genevois sont incontestablement en progrès, que ce soit dans le jeu, ce qui était indéniable, mais aussi désormais dans les résultats.

Même si le Top 6 a été manqué -et que la saison est incontestablement ratée-, les dernières semaines amènent de l'optimisme, en même temps qu'un vent de fraîcheur grâce aux nombreux jeunes incorporés en première équipe, avec un temps de jeu appréciable qui plus est. Ce lundi, ce sont Malek Ishuayed et Téo Allix qui ont été amenés à débuter et Jocelyn Gourvennec ne dévie pas de ce cap, nouveau à Servette.

Mais si le SFC s'est imposé ce lundi, c'est d'abord grâce à ses valeurs sûres, ces fameux cadres qui portent l'équipe depuis de nombreuses années. Miroslav Stevanovic a ouvert la marque, Timothé Cognat l'a doublée, et le SFC est désormais revenu à hauteur de la septième place (avec Lucerne et Lausanne), une position qu'il entend bien occuper au soir de la 38e journée. Ce succès porte également, et c'est là aussi une habitude désormais, la marque de Junior Kadile, avec un but et une passe décisive à son compteur.

L'éternel Miroslav Stevanovic

Servette a ouvert la marque à la 40e grâce à un centre parfait de Junior Kadile, repris de la tête par l'éternel Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien inscrivait là son onzième but de la saison en Super League, tandis que l'ailier français confirmait sa bonne forme et sa capacité à être décisif, lui qui en est désormais à 5 buts et 4 passes décisives en sept matches depuis son arrivée cet hiver!

La deuxième période a commencé par un fort joli but collectif du Servette FC. Miroslav Stevanovic et Houboulang Mendes (entré en jeu en cours de première période pour Téo Allix, blessé) ont bien combiné sur le côté droit et le latéral droit bissaoguinéen, après un double contact de fort bon aloi, a pu et déborder et centrer en retrait pour Timothé Cognat, dont la frappe du gauche trompait Pascal Loretz (46e, 2-0). Du tout bon travail!

Joël Mall doit sortir, Jérémy Frick fait son retour

Le SFC a cependant subi un gros coup dur dans la foulée lorsqu'Oscar Kabwit est venu percuter Joël Mall. L'attaquant lucernois est arrivé sans agressivité et n'a même pas fait faute, mais le choc était bien réel et le gardien du Servette FC est resté couché de très longues minutes avant d'être évacué sur une civière, visiblement touché aux parties intimes.

Sorti sous les applaudissements du public grenat, Joël Mall sera-t-il de retour à l'entraînement cette semaine? Difficile à dire, mais le SFC possède bien sûr un gardien plus que capable d'assumer le rôle de numéro 1, vu qu'il s'agit de Jérémy Frick et qu'il l'occupait avant sa blessure.

Le capitaine du SFC a donc repris «sa» place ce lundi et la fin de saison sans autre enjeu que celui très symbolique de la septième place ne procure aucun stress au staff genevois pour ce qui est de forcer le retour de Joël Mall.

Les Grenat, qui ont ajouté un troisième but dans les arrêts de jeu grâce à Junior Kadile, termineront la saison régulière avec un déplacement à YB dimanche. Ensuite, après une pause d'un week-end, il sera temps d'attaquer le tour de relégation avec la réception de Winterthour, puis deux déplacements à GC et Lucerne. L'accueil du LS et un dernier voyage à Zurich viendront mettre un terme à cette saison 2025/26.