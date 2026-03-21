Jocelyn Gourvennec et Servette ont apporté une belle réponse aux critiques ce samedi face à Grasshopper (5-0). Oui, Servette est sur le bon chemin, même si tout le monde ne partage pas cet avis.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec doit se dire que la vie serait plus facile si son Servette FC pouvait rencontrer des équipes zurichoises toutes les semaines. Après avoir battu le FCZ (2-1) à la Praille, son équipe a disposé très facilement de GC ce samedi (5-0) et s'est imposée pour la deuxième fois consécutivement à la Praille. Une première cette saison. «Et le prochain match est ici face à Lucerne. On veut continuer la série», assure le Breton, qui a plus de deux semaines pour préparer cette rencontre, vu que ce match est agendé au lundi 6 avril, au sortir de la trêve internationale. Autant dire que les prochains jours vont être mis à profit pour récupérer, avant d'attaquer la préparation de cette rencontre.

Objectif septième place

«On ne peut pas se relâcher, on ne peut pas se le permettre», continue l'entraîneur grenat, lequel a aimé la manière dont son équipe s'est lâchée, malgré l'enjeu ce samedi. En cas de défaite, GC (et donc la place de barragiste) serait revenu à six points. Là, les Sauterelles sont à douze unités derrière. A sept matches de la fin, l'affaire est pliée... ou quasiment. «Mais nous, on veut terminer le plus haut possible, c'est-à-dire septième», explique le coach, qui veut «montrer un beau visage de Servette» pour bien terminer cette saison en dents de scie.

«On veut être plus réguliers, c'est sûr, et montrer qu'on a progressé. Et on a progressé. Tout le monde ne veut pas l'entendre, mais c'est vrai», a lâché Jocelyn Gourvennec, en réponse à des critiques qui oublient un peu vite la situation catastrophique dans laquelle il a repris l'équipe et, surtout, qu'il a accompli un travail de renouvellement de l'effectif qui n'avait pas été fait par ses prédécesseurs, René Weiler en tête. Sans se montrer virulent, fidèle à son image de technicien posé et calme, il fait tout de même passer son message de manière fort légitime: juger son travail en se basant uniquement sur les résultats est plus que réducteur.

Un gros travail psychologique

«Aujourd'hui, les joueurs se connaissent mieux, que ce soit dans la vie de groupe, dans la compétition ou dans la difficulté. Bien sûr que j'aimerais que ça aille plus vite et j'espère qu'on va gagner en régularité, mais il y a eu un gros travail de la part des joueurs, du staff et du club pour que ce groupe gagne en confiance au fil de la saison. Des automatismes se sont créés avec le temps et ça se voit aussi», assure le Breton, lequel n'ignore pas qu'une certaine déception se fait sentir quant aux résultats.

«Un journaliste de la télévision vient de me demander si je n'étais pas frustré en voyant mon équipe gagner 5-0 ce soir et si je n'avais pas des regrets, mais ça ne fonctionne pas comme ça. De nouveau, j'aurais aimé que ça ailler plus vite, mais il y a des temps de passage», répond-il..

Une efficacité qui fait plaisir

Ce samedi soir, Servette, qui menait 4-0 après 18 minutes, n'a jamais eu le temps d'avoir peur. «Cela m'a un petit peu surpris quand même, ce n'est pas si courant comme scénario. Je pense que ça m'était déjà arrivé comme joueur, mais pas comme entraîneur ou alors lors de mes débuts en National, à Guingamp. On a eu 5 ou 6 minutes difficiles au début, mais ensuite on a trouvé des espaces et on a été efficaces, ce que l'on n'avait pas été à Bâle par exemple. Et quand on l'est, ça change la donne.» Surtout face à ce GC aussi terrifiant en défense.

Deux jeunes à droite? Aucun problème, au contraire

L'une des nombreuses satisfactions de la soirée a été la bonne tenue du côté droit, avec deux joueurs alignés ensemble: Téo Allix au poste de latéral, Thomas Lopes à celui d'ailier. Le technicien a-t-il le sentiment d'avoir pris un risque en alignant deux jeunes sur le même flanc? La réponse est non. «Ils répondent bien aux consignes, ce sont des joueurs sérieux et intelligents. Non, je n'ai pas de retenue. Ce sont deux joueurs qui font partie du groupe, qui engrangent de l'expérience. Pour moi, il n'y a aucun problème.»

Les deux jeunes, comme le reste du groupe, ont répondu présent, jusqu'aux remplaçants. Giotto Morandi, qui part de très loin, a en effet effectué une entrée dynamique et intéressante. Servette, ce samedi soir, a fait plaisir à son public de bout en bout, même si la deuxième période a été bien moins transcendante que la première. Difficile toutefois de se montrer exigeant à ce point-là après une victoire 5-0 dans un match qui aurait pu être plus stressant.