Servette puni par un FC Bâle qui a fait ses devoirs

Servette s’est incliné à Bâle (3-1) sur trois coups de pied arrêtés et dit adieu au Top six. Les Rhénans avaient identifié et travaillé cette faiblesse genevoise toute la semaine.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Oui, on avait préparé notre coup», sourit Metinho, double buteur bâlois face au Servette FC ce dimanche et le trophée de joueur du match dans les mains, après la victoire du FC Bâle (3-1). «On savait qu'ils ne mettaient pas beaucoup de joueurs devant leur surface de réparation sur les coups de pied arrêtés. On l'a donc travaillé toute la semaine.»

Voici donc l'explication des trois buts rhénans, lesquels sont tous tombés de la même manière. Ou presque. Dominik Schmid a ouvert la marque peu avant la pause en reprenant bien de volée un corner mal dégagé par la défense grenat (45e). Metinho, quelques minutes après la pause, a pu en faire de même à la suite d'un coup franc repoussé dans l'axe (48e). Puis à nouveau en fin de match sur une combinaison sur corner (90e), quelques secondes après la réduction du score de Samuel Mraz (88e).

La précision mise en avant

«Encore une fois, on prend trois buts sur des situations qu'on peut maîtriser. C'est dommage de perdre la possibilité de faire un résultat comme cela», regrette Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, pas habitué à voir cela de la part de son équipe. «Normalement on est alertes sur ces situations-là, pas attentistes.»

Le coach breton a tout de même voulu retenir du positif de son déplacement au Parc Saint-Jacques. «On touche deux fois plus de ballons dans leur surface que dans la nôtre. Mais eux ont été précis et c'est sur cela que cela se joue», analyse le coach du SFC, qui a aimé le visage de son équipe en première période. Celle-ci s'est d'ailleurs procuré une occasion en or à 0-0, galvaudée par Malek Ishuayed (27e).

«On n'a pas lâché»

De quoi rendre les regrets encore un peu plus gros pour les Grenat. «On est un peu frustrés, car on a fait beaucoup de bonnes choses. On domine en première mi-temps. On a eu énormément de situations, mais on ne les a pas bien terminées. Et on se fait punir sur une passe mal assurée qui mène à un corner et à leur premier but», rappelle le Breton, admettant que le timing des buts bâlois a fait mal à son équipe. «Un corner juste avant et un après la pause, cela nous plombe.»

Les changements à un quart d'heure de la fin, alors qu'ils n'avaient plus rien à perdre, ont apporté un nouveau souffle. Servette attaquait dès lors avec deux attaquants: Samuel Mraz et Jérémy Guillemenot. «On n'a pas lâché, on a montré qu'on sait se battre ensemble. On a vu que Servette est venu avec des intentions. 3-1, c'est sévère, mais c'est la réalité car on est punis par trois coups de pied arrêtés. C'est la réalité des équipes qui sont plus haut», estime Jocelyn Gourvennec.

Le SFC jouera le tour contre la relégation

Justement, le SFC sait maintenant qu'il terminera sa saison dans le groupe du bas, celui qui lutte pour ne pas descendre en Challenge League. Un sort qui devrait toutefois échapper aux Servettiens, qui comptent quatorze unités d'avance sur la lanterne rouge Winterthour. Restera donc à se mettre rapidement à l'abri de la place de barragiste, détenue par Grasshopper (-9 points).

Les Sauterelles se rendront d'ailleurs à la Praille samedi prochain. «On est dans notre progression. C'était bien de regagner à la Praille dans un match accroché. On voulait confirmer face à Bâle. Le match de GC est le prochain chez nous et on veut faire ce qu'on a fait contre Zurich. On n'a pas assez gagné à domicile. À nous de montrer qu'on a avancé et qu'on est meilleurs.» Et ainsi préparer une saison 2026-2027 qui doit être, elle aussi, meilleure.