Bâle joue trois fois le même tour au Servette FC

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette n'est pas parvenu à gâcher la fête du FC Bâle, qui fêtait ce dimanche les 25 ans de son Parc Saint-Jacques. Et comme en 2001, les Rhénans ont affronté, devant 25'545 spectateurs, une équipe romande. C'était le Lausanne-Sport à l'époque (0-0), c'est donc le SFC en 2026.

Jocelyn Gourvennec optait pour plusieurs choix forts. Houboulang Mendes, arrivé cet hiver, était maintenu sur le banc et Téo Allix, qui enchaînait une deuxième titularisation, prenait sa place sur le côté droit de la défense grenat. Devant, Malek Ishuayed était aligné en soutien de Florian Ayé, titularisé à la pointe de l'attaque pour la première fois depuis fin janvier.

Servette puni en fin de mi-temps

Le coach breton du Servette FC était conforté dans son choix par la première période proposée par son équipe. Elle tenait plus la balle et gênait passablement les Bâlois. Il manquait cependant aux Genevois davantage de précision, notamment à Malek Ishuayed, seul au point de penalty (27e), ou la capacité à faire le bon choix (Junior Kadile, 23e), pour ouvrir la marque. Derrière, Steve Rouiller et ses coéquipiers tenaient bien les attaquants bâlois. Ces derniers avaient besoin d'une très mauvaise passe en retrait de Timothé Cognat pour obtenir leur première grosse occasion de but de la première période (45e).

Bénie Traoré butait cependant sur Joël Mall. Le FCB obtenait un corner et, sur celui-ci, après un renvoi plein axe de la défense servettienne, Dominik Schmid ouvrait la marque d'une puissante frappe déviée involontairement par Steve Rouiller, qui laissait le portier grenat impuissant (45e). Meilleur dans les intentions et sur le plan du jeu, le SFC rentrait ainsi au vestiaire avec un but de retard.

Contrôle C, contrôle V

Mais avec la certitude qu'il lui était possible de rentrer à Genève avec quelque chose. Ses espoirs prenaient cependant un coup dès le retour des vestiaires. Metinho doublait la mise pour les Bâlois, sur une action similaire à l'ouverture du score (48e). Xherdan Shaqiri tirait un coup franc qui était repoussé dans l'axe par Steve Rouiller, qui prenait ensuite la décision de ne pas dévier la reprise de volée du milieu rhénan alors que celle-ci prenait le chemin des filets.

Jocelyn Gourvennec réagissait en procédant à deux changements: Malek Ishuayed et Téo Allix, en difficulté, cédaient leur place à Thomas Lopes et Houboulang Mendes (56e). Ce dernier manquait de peu d'offrir un penalty aux Rhénans pour une faute sur Bénie Traoré (61e). La VAR venait toutefois déjuger Nico Gianforte.

Bâle joue trois fois le même tour au SFC

Ces deux changements n'apportaient donc pas l'impulsion espérée par le staff grenat et Bâle restait l'équipe la plus entreprenante, sans que Joël Mall n'ait quoi que ce soit à faire. Jocelyn Gourvennec décidait alors de jouer le tout pour le tout en faisant entrer Jérémy Guillemenot et Samuel Mraz pour les discrets Florian Ayé et Miroslav Stevanovic (75e).

Le message était clair: attaquer et tenter de réduire rapidement la marque pour vivre une fin de match de folie. Junior Kadile, fer de lance de l'attaque servettienne depuis son arrivée en février, manquait de peu le cadre quelques minutes plus tard (79e). Une action longtemps restée sans suite, jusqu'à la réduction du score de Samuel Mraz, servi par Junior Kadile (88e). L'espoir d'un retour ne durait toutefois pas longtemps puisque Metinho inscrivait le troisième pour le FCB quelques secondes plus tard sur une situation similaire aux deux premiers buts inscrits (90e).