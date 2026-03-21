Servette dynamite GC et assure quasiment son maintien

5-0 et douze points d'avance! Servette a offert une soirée parfaite à ses supporters ce samedi au Stade de Genève en dynamitant une équipe de Grasshopper franchement inquiétante en début de match. Le maintien est désormais dans le viseur. Ouf!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Junior Kadile s'élance à la 22e face à Justin Hammel après une faute dans la surface de réparation zurichoise sur le très bon Thomas Lopes. Le jeune ailier du SFC a obtenu ce penalty après un début de match tonitruant de sa part, mais Junior Kadile bute sur le gardien des Sauterelles. Un souci? Pas vraiment, puisque Servette menait déjà... 4-0 dans ce «match de la peur»! Autant dire que la soirée a été tranquille pour des Genevois enthousiasmants en début de match.

La place de barragiste est désormais à bonne distance

Les Grenat ont en effet plié l'affaire d'entrée dans cette rencontre et ont pris trois points importants, qui leur permettent de passer la trêve internationale douze unités devant leur adversaire du jour, lequel est barragiste. En d'autres termes, cette équipe de GC doit s'imposer à quatre reprises dans les sept derniers matches pour revenir à hauteur du SFC, ce qui semble hautement improbable. Et ce, sans que les Grenat ne marquent le moindre point, bien sûr. Disons-le autrement: le maintien est désormais plus que probable. Et la trêve internationale pourra se dérouler en toute sérénité dès demain matin.

Même si Junior Kadile a manqué un penalty, l'ailier français a été l'homme fort de cette rencontre, lui qui a inscrit un doublé après dix minutes (8e 1-0, 10e 2-0) grâce à des passes décisives de Bradley Mazikou et de Thomas Lopes. Le 3-0 a été offert à Miroslav Stevanovic par le défenseur malien Abdoulaye Diaby (13e) et Florian Ayé a profité d'un caviar de Junior Kadile pour inscrire le 4-0 à la 18e! Quelle déroute défensive des Sauterelles...

Les fans de GC n'ont pas apprécié le spectacle

La suite n'a été presque que du remplissage au Stade de Genève et le spectacle a surtout eu lieu dans les tribunes, où les 200 fans de GC ont enlevé leurs bâches après vingt minutes de jeu et ont fait mine de s'approcher du terrain. Heureusement, ils n'ont pas franchi les barrières et sont restés à leur place jusqu'à la pause, moment qu'ont choisi plusieurs d'entre eux pour s'en aller.

La deuxième période, bien moins animée, a tout de même vu Servette inscrire le 5-0 par Miroslav Stevanovic, de la tête sur un centre de Bradley Mazikou, à la 72e. Le SFC, en gestion totale, n'a pas cherché à en faire plus. Et n'avait pas besoin d'en faire plus, surtout.

Des jeunes qui s'imposent, merci Jocelyn Gourvennec

Servette, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive à domicile, la quatrième de la saison en Super League seulement, reçoit Lucerne après la trêve internationale pour poursuivre sur sa lancée. En jouant avec cet entrain, cela semble possible, et Jocelyn Gourvennec aura notamment apprécié la très bonne tenue de son côté droit 100% jeune composé de Téo Allix en défense et de Thomas Lopes devant lui. L'avenir du Servette FC passe par là et le technicien breton peut être fier du travail accompli, celui qu'avait toujours rechigné à faire René Weiler: renouveler l'effectif vieillissant du SFC. Ce n'est pas toujours parfait, de loin pas, et cette saison est ratée, mais au moins, désormais, les Grenat ont un horizon, ce que leur ancien entraîneur et directeur sportif n'a jamais su leur offrir.