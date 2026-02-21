Le jeune milieu offensif Thomas Lopes, venu d'Ambilly comme Philippe Fargeon avant lui, a réussi sa première titularisation avec Servette samedi. Son sens du dribble a été l'un des motifs d'espoir dans une soirée genevoise globalement bien terne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette n'a pas tout fait juste face à Saint-Gall ce samedi (1-1), mais les 6150 spectateurs du Stade de la Praille, s'ils n'ont pas eu droit à un grand spectacle de la part de leurs joueurs favoris, ont tout de même pu se réjouir de la première titularisation d'un jeune de la région, Thomas Lopes, âgé de 18 ans.

Né à Ambilly, dans le Grand Genève, comme l'immense Philippe Fargeon avant lui, le jeune Français a réussi une première mi-temps de bonne facture, avec plusieurs dribbles réussis, avant de sortir fatigué à l'heure de jeu, rincé mais heureux.

«C'est un vrai dribbleur, un joueur intéressant. Il était très bien entré à Lugano et Lausanne, et il fait des très bonnes séances d'entraînement. C'était une évidence qu'il pouvait démarrer ce match», a indiqué Jocelyn Gourvennec, lequel n'a jamais eu peur de lancer des jeunes depuis son arrivée. Avec Mardochée Miguel, Malek Ishuayed, Alonzo Vincent, Téo Allix et maintenant Thomas Lopes (Jamie Atangana a débuté juste avant l'arrivée du Breton), le coach lie les actes aux paroles.

«Le talent sans le travail, ça ne sert à rien»

«Thomas a fait des bonnes choses ce soir dans un match pas évident pour lui, avec beaucoup de combat et de jeu aérien. C'est un jeune très intelligent et à l'écoute. Et il a du talent. Mais le talent sans le travail, ça ne sert à rien. Lui, il a les deux», l'a complimenté son entraîneur. Il est vrai que le jeune milieu offensif a montré de belles dispositions, notamment dans l'élimination, mais aussi dans son jeu de passes. Physiquement et «à l'épaule», il a cependant plus souffert, se faisant bouger par les costauds défenseurs saint-gallois à plusieurs reprises, même s'il a obtenu deux bons coup-francs. Une évidence saute aux yeux depuis les tribunes: ce jeune homme a du potentiel et du talent plein les pattes, mais il doit encore s'épaissir passablement.

«C'est vrai que le monde professionnel, c'est différent», a constaté le jeune homme, globalement content de sa première. «Je suis très fier. Je veux remercier tout d'abord le club, le coach et l'ensemble du staff pour la confiance», a commencé par dire ce jeune joueur visiblement bien éduqué, lui qui vient de fêter ses 19 ans.

Le coach lui a demandé de jouer libéré

Jocelyn Gourvennec ne lui a d’ailleurs pas demandé de révolutionner son jeu. «Le coach ne m’a pas donné énormément de consignes, mis à part défensivement et tactiquement. Il m’a dit d’être libéré offensivement, de jouer mon jeu, et que si j’étais là, ce n’était pas par hasard, que je le méritais. Il m’a surtout mis en confiance», a expliqué le jeune Genevois d’adoption, qui a tenté de reproduire en match ce qu’il montre au quotidien à l’entraînement. «J’ai essayé de jouer le plus libéré possible, d’aller vers l’avant, de ne pas aller à l’encontre du jeu et d’aider un maximum l’équipe avec mes qualités.»

«L’intensité change, beaucoup de choses changent. Il y a un peu plus de pression, mais j’essaie de m’adapter le plus rapidement possible. C’est une chance énorme. D’abord d’être convoqué, de faire des entrées, de vivre l’expérience… et ensuite de commencer titulaire, dans ce stade magnifique. C’est une très grande fierté», a-t-il encore indiqué, avec une envie claire: y retourner.... et avoir son nom sur le maillot, un privilège qu'il n'a pas encore obtenu et qui se mérite avec le temps au SFC. «J'ai envie de jouer le plus de minutes possible et d’être titulaire une deuxième, une troisième fois, le plus souvent possible, bien sûr.»

Il s'est créé une belle occasion à la 13e

Si tout s'est plutôt bien passé ce samedi, son occasion manquée au cours de la première période aurait pu faire de lui le héros du soir. Mais son tir de la 13e après un bon service de Timothé Cognat n'a pas trompé Lawrence Ati Zigi. «J’ai des regrets sur ce coup, oui, surtout sur une situation où ça aurait pu être décisif pour la victoire. Même après le match, j’y pense encore. Mais ça fait partie de l’apprentissage.»

Lucide sur le chemin qu’il lui reste à parcourir, le jeune homme sait que tout ne viendra pas en un jour. «Le passage des jeunes aux pros demande toujours un temps d’adaptation, plus ou moins long selon les joueurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire.» Il peut néanmoins s’appuyer sur des modèles solides, y compris à l'intérieur de sa propre équipe. «Miroslav Stevanovic est bien sûr une très grande inspiration, pour moi comme pour toute la Super League. C’est un très grand joueur de ce championnat. J’essaie de m’en inspirer, comme de tous les pros à Servette, en prenant un peu des conseils de chacun.»

Une nouvelle étape symbolique

Se décrivant comme «quelqu’un d’assez technique, qui aime le dribble, la prise de risque et aider l’équipe avec sa vision du jeu», Thomas Lopes entre donc désormais dans la rotation du SFC. Né à Ambilly, on l'a dit, le jeune milieu offensif a débuté à Evian-Thonon-Gaillard, avant de passer par Carouge puis le FC Annecy et de rejoindre le Servette FC il y a un an et demi. Il a franchi ce samedi une nouvelle étape symbolique avec une première titularisation, qui en appelle d'autres, même si la concurrence va s'intensifier ces prochains jours.

Florian Ayé revient à l'entraînement lundi

Le dernier arrivé Junior Kadile, qui l'a remplacé à l'heure de jeu et est venu à Genève pour jouer, est un concurrent sérieux, tandis qu'Ablie Jallow sera de retour de suspension la semaine prochaine face à Sion. Jocelyn Gourvennec a égalenent assuré ce samedi que Giotto Morandi n'était pas écarté de l'équation, même s'il n'est plus convoqué depuis quelques matches. «Giotto est un très bon joueur qui est victime de la concurrence. On a plusieurs options maintenant.» Thomas Lopes en est une de plus, plutôt convaincante ce samedi.

A noter, c'est important, que Florian Ayé va lui recommencer l'entraînement en début de semaine, alors que Jérémy Guillemenot est entré en jeu face à Saint-Gall. Servette va récupérer tout le monde et a désormais toutes ses armes offensives à disposition. Face à Sion, Jocelyn Gourvennec aura la possibilité de surprendre Didier Tholot, que ce soit dans le choix de ses onze titulaires ou en cours de match.