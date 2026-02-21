Le Servette FC aurait pu l'emporter en fin de match ce samedi face à Saint-Gall, mais a dû se contenter d'un match nul (1-1) globalement assez terne devant un maigre public. Un troisième match nul consécutif qui ne fait pas avancer les Grenat.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On n'est pas beaucoup ce soir, mais il va falloir donner de la voix!». Tels ont été les mots du speaker de la Praille ce samedi pour la réception du FC Saint-Gall à Genève et il est vrai que le stade sonnait bien creux. Seuls 6150 spectateurs, chiffre officiel, y avaient pris place, dont 400 fans du FCSG, et l'atmosphère n'a pas été améliorée par la grève des ultras genevois pendant les vingt premières minutes.

Les ultras genevois sont restés sages

Les fans du SFC entendaient protester contre les mesures prises par les autorités en réponse à l'incident de la gare de Lausanne et leur message est bien passé, tandis que le kop visiteurs s'en donnait à coeur joie en avant-match avec un show pyrotechnique. Les ultras genevois sont restés eux bien sages et pourront donc assister au prochain match à domicile, face au FC Sion, vu que tel était l'ordre donné par les autorités au club genevois.

Malgré le silence des ultras locaux, le match (avec Servette de retour à deux défenseurs centraux, Steve Rouiller et Yoan Severin) démarrait de manière furieuse avec l'ouverture du score de Christian Witzig à la 4e au coeur d'une défense genevoise une nouvelle fois trop passive en début de match. Heureusement, les Grenat réagissaient aussitôt grâce à un coup-franc rentrant de Lilian Njoh cafouillé par la défense saint-galloise, ce dont profitait Steve Rouiller d'un geste d'(ancien) avant-centre (6e, 1-1).

Jocelyn Gourvennec a fait entrer le nouveau venu Junior Kadile à l'heure de jeu, de même que Jérémy Guillemenot. Le jeune Thomas Lopes, qui a fêté ce samedi sa première titularisation, a ainsi dû laisser sa place, après soixante minutes très convaincantes. A 19 ans, il a montré une belle maturité et un sens du dribble certain, tout en obtenant quelques bons coups-francs. Samuel Mraz, sorti en même temps, n'a lui par contre pas marqué de points ce samedi, contrairement à ses deux dernières apparitions (à Lugano et à Lausanne).

Junior Kadile aurait pu être le héros du soir

Junior Kadile s'est d'ailleurs procuré une immense occasion d'inscrire le 2-1 à la 68e sur un corner bien frappé par Lilian Njoh, pléonasme, mais le coup de tête du Breton était mal tapé, et Lawrence Ati Zigi a pu s'emparer du ballon sans problème. Les vingt dernières minutes ont été intégralement pour Servette, qui s'est installé dans la moitié de terrain saint-galloise, mais n'a rien pu faire pour marquer ce deuxième but libérateur face à son kop. Après Lugano (1-1) et Lausanne (3-3), il s'agit d'un troisième match nul consécutif pour les Grenat. Et Servette n'a toujours gagné que deux matches à domicile cette saison, un total indigne d'un club de ce rang.

Le Derby du Rhône samedi prochain

Au final, le match nul (1-1) est bien payé pour Saint-Gall, qui n'a clairement rien fait pour aller chercher la victoire, mais Servette n'en a lui pas fait assez pour prendre trois points malgré cette fin de match passée dans le camp adverse.

Prochaine étape pour les Genevois, samedi prochain à 20h30 face au FC Sion. En espérant plus de monde et un peu plus d'ambiance...