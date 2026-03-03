«La jeunesse, un cercle vertueux qui va profiter à Servette»

Le Servette FC est passé des paroles aux actes. Même en étant en difficulté cette saison en Super League, le club grenat donne concrètement sa chance à de nombreux jeunes. Une philosophie impulsée par Jocelyn Gourvennec et qui doit maintenant s'inscrire dans la durée.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Thomas Lopes, Alonzo Vincent, Téo Allix, Malek Ishuayed, Mardochée Miguel: ces cinq joueurs ont un point commun, celui d'avoir été lancés en pro par Jocelyn Gourvennec, lequel intègre donc un jeune du club par mois en moyenne depuis son arrivée à la tête du Servette FC. Ce ne sont pas les seuls jeunes à avoir percé récemment, puisque Jamie Atangana et Loun Srdanovic, dont les débuts en pro sont antérieurs à la signature du technicien breton, font eux aussi partie de l'équipe première du SFC.

Aujourd'hui, la porte est ouverte

Oui, les temps semblent avoir changé à Genève et les portes de l'effectif professionnel sont désormais largement ouvertes à la relève. Un fait réjouissant qui n'a de très loin pas toujours été le cas dans un passé proche ou lointain. Johan Manzambi et Winsley Boteli seraient-ils partis à 16 ans en Allemagne s'ils avaient eu des perspectives de temps de jeu en première équipe du SFC? La question restera éternellement sans réponse, mais, au moins, cette excuse n'existe désormais plus et la direction actuelle du club genevois effectue désormais le travail que René Weiler a oublié de faire, ou carrément négligé, que ce soit comme entraîneur ou directeur sportif.

Un rajeunissement indispensable de l'effectif

Alors oui, Servette est dixième de Super League et ne décolle pas au classement, mais la direction prise dans le cadre du rajeunissement de son effectif est extrêmement louable. L'effectif qui a gagné la Coupe de Suisse et terminé deuxième de Super League est extrêmement talentueux, mais les cadres prennent de l'âge et, si Thomas Lopes n'est pas encore Miroslav Stevanovic et Téo Allix n'est pas aujourd'hui au niveau de Steve Rouiller, les jeunes Servettiens apparaissent désormais comme des recours crédibles et, potentiellement, comme des successeurs. Il faut certes être extrêmement prudent en écrivant ces phrases et, à leur âge, il est impossible de tirer des conclusions.

Mais au moins, désormais, un chemin est tracé entre les équipes de jeunes et la première équipe et ce sang neuf fait beaucoup de bien au peuple grenat, supporters compris, dans cette saison mièvre et, pour tout dire, décevante. Même si tout n'est pas parfait évidemmentm et que ces jeunes passent par des étapes indispensables et font des erreurs, comme Mardochée Miguel l'a expérimenté avec son carton rouge face au Lausanne-Sport.

«C'est facile de lancer des jeunes quand tout roule. C'est moins évident dans un contexte de recherche de résultats, mais je n'ai jamais eu de craintes à ce sujet. Ces jeunes qui jouent avec nous, ce n'est pas juste pour les faire démarrer qu'ils sont là. Je fais ce que j'avais dit en signant à Servette, c'est tout», commente Jocelyn Gourvennec, interrogé par Blick à ce sujet.

«Ils sont en train de montrer qu'on a raison»

«On est dans notre processus pour les emmener vers la performance », insiste l'ancien entraîneur du FC Nantes, convaincu que les signaux envoyés par ces jeunes confirment la justesse de ses choix. «Ils sont en train de nous montrer qu’on a raison de leur faire confiance. Et il y en a encore qu’on verra dans six mois ou dans un an, que vous ne connaissez pas aujourd’hui.»

Pour le technicien grenat, cette présence accrue de jeunes en équipe première dépasse le simple cadre du terrain. «Le fait qu’il y ait pas mal de jeunes en première équipe, ça donne beaucoup d’espoir à ceux du dessous. J'en ai parlé avec Massimo Lombardo, il me l'a confirmé: les jeunes voient qu'il y a la possibilité, que la porte est ouverte» Même si le classement ne sourit pas encore, la direction est claire. «Les résultats sont ce qu’ils sont, mais c’est un cercle vertueux qui va profiter à Servette.»

Un cercle vertueux qui ne se construit toutefois ni dans la précipitation ni dans l’illusion. «C’est un processus renforcé avec le temps, avec des essais et des erreurs», prévient Jocelyn Gourvennec, qui a affiné sa méthode au fil de ses expériences françaises. «C’est par l’entraînement qu’ils arrivent à montrer des choses. Ensuite, il y a l’étape d’après: la compétition. Ça se fait au fur et à mesure.»

Beaucoup d'exigence et de travail

Hors de question, dès lors, de brûler les étapes. «On ne peut pas jouer avec la montre, les processus d’apprentissage prennent du temps.» La progression passe par une exigence quotidienne accrue. «Devenir de plus en plus matures, c’est une suite logique: et cela passe par beaucoup d’exigence à l’entraînement, mais aussi des échanges et du travail vidéo constant.» Et du travail «hors terrain» aussi, comme l'exemple malheureux de Keyan Varela, exfiltré pour des raisons n'ayant rien à voir avec le football, est venu rappeler.

Et maintenant, de la stabilité en coulisses!

Et si le coach devait résumer la clé de cette progression? «Pour moi, la plus grande qualité d’un jeune, c’est l’écoute.» Une qualité qu’il retrouve chez les jeunes Servettiens. «Comme ils sont à l’écoute, ils progressent.» Dans une saison décevante sur le plan des résultats, Servette a peut-être trouvé là l’un de ses rares vrais motifs de satisfaction et, surtout, une base crédible pour l’avenir. En espérant que la grande réorganisation prévue cet été ne vienne pas mettre à plat ce travail qui ne portera ses fruits que sur le long terme, tant la stabilité est la clé pour un projet basé sur la jeunesse.