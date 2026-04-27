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Les highlights de Lausanne - Zurich
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Lausanne - Zurich:Les highlights de Lausanne - Zurich

Un Lausanne-Sport transformé
Morgan Poaty: «Non, non et non, on n'avait pas lâché le coach»

Oui, le Lausanne-Sport a joué avec un état d'esprit admirable ce samedi face à Zurich (3-0). Morgan Poaty, auteur de son premier but de la saison, l'assure cependant: ses coéquipiers et lui n'avaient pas lâché Peter Zeidler.
Publié: 11:42 heures
Morgan Poaty a inscrit ce samedi son premier but de la saison.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport s'est brillamment imposé face à Zurich (3-0) pour son premier match «post Peter Zeidler», samedi à la Tuilière. Plusieurs joueurs ont paru transformés, comme Nicky Beloko et Brandon Soppy, lesquels ont été brillants, comme plusieurs de leurs partenaires. Est-ce à dire que le message du technicien allemand ne passait plus chez tout le monde? Sans doute. Mais le latéral gauche Morgan Poaty, auteur de son premier but de la saison pour l'ouverture du score à la 7e, assure que les joueurs ne jouaient pas contre leur désormais ex-entraîneur. Interview d'après-match.

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Morgan Poaty, on a vu un Lausanne-Sport transformé ce samedi...
Oui, c’était vraiment une autre équipe par rapport au match contre Sion, en termes de mentalité, d’envie, de tout. On est vraiment très heureux de cette performance parce qu’elle nous tenait à cœur. Le non-match à Sion a été très dur. Toute la semaine, on a bossé très dur, très, très dur, et c’est mérité.

Je te pose la question directement: aviez-vous lâché Peter Zeidler?
Non, non, non et non. On n’a pas lâché le coach. Ce ne sont pas les mots justes. Après, avec l’expérience que j’ai, je pense que quand il y a un nouveau coach, il y a forcément une réaction dans les premiers matches. Les joueurs veulent se montrer, veulent jouer, veulent finir fort pour potentiellement aller ailleurs, rester à Lausanne ou simplement enchaîner. Donc c’était sûr qu’il y allait y avoir une réaction. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire qu’à Sion. Mais non, on n’a pas lâché le coach. Par contre, je pense qu’il y avait besoin d’un bon coup de pied au cul à beaucoup, voire à tous les joueurs.

Et il y a ce premier but qui change tout. Ton premier de la saison! Toute l'action est belle, du changement de jeu de Jamie Roche à la passe décisive d'Alban Ajdini...
Avec Alban, on s’entend très bien sur le terrain et en dehors, on se comprend. Au moment où je vois qu’il fixe, je me dis que je me lance, même si je suis quand même assez loin. Après, il fait le geste parfait, moi je fais le bon geste pour marquer, même si je glisse un peu et que je pars un peu en arrière parce que j’arrive très vite. Pour garder l’équilibre dans la vitesse, ce n’est pas un geste facile à réaliser, mais j’ai aussi eu un peu de réussite, donc c’est cool.

Le Lausanne-Sport que l'on a vu aujourd'hui est-il celui qui va finir la saison en termes d'attitude?
J'en suis quasiment sûr. On a eu pas mal de discussions entre nous, et ce match devait montrer si on parlait pour rien ou pas. Je pense qu’on va vraiment bien finir. On veut finir de la meilleure des façons pour se respecter nous-mêmes, respecter le club. Et puis chacun a des objectifs individuels, qui vont servir le collectif.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Il y a eu l'aspect collectif. Mais on a aussi vu des joueurs transfigurés aujourd'hui...
Il y a toujours des gagnants et des perdants avec un changement de coach. Et c'est le jeu de la concurrence. De mon côté, il y a Sekou Fofana qui a été très bon, j’ai aussi le sentiment d'avoir performé. C’est bien d’avoir deux latéraux gauches qui performent, ensuite c’est le choix du coach. Il y a une très belle concurrence à gauche. Et cette concurrence amène des prestations comme aujourd’hui. Je disais en rigolant dans le vestiaire: comme Sekou a marqué, je suis obligé de marquer aussi. On se chamaille, mais c’est très sain, très positif. Et je pense que c’est ce qui me permet, même à 29 ans, de continuer à me pousser vers le haut. 

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
34
37
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Bâle
FC Bâle
34
4
53
6
Young Boys
Young Boys
34
4
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zurich
FC Zurich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
34
-26
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
34
-53
19
Barrages de relégation
Relégation
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