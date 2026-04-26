Le nouveau staff du Lausanne-Sport a décidé de relancer Alban Ajdini ce samedi face à Zurich (3-0). Une intuition gagnante, qui symbolise ce que veut désormais le LS: l'état d'esprit juste. En clair: moins de Gaoussou Diakité, plus d'Alban Ajdini.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce n'est pas faire injure à Alban Ajdini que d'affirmer qu'il est moins doué techniquement que Gaoussou Diakité. De toute façon, aucun joueur de Super League ne peut rivaliser avec l'artiste malien dès lors que celui-ci a le ballon collé à la chaussure. Changements de rythme, appuis courts, feintes déroutantes: «Diaki» sait tout faire avec un ballon. Jusqu'au mois d'octobre, la Super League se régalait de ses dribbles chaloupés et le football suisse avait trouvé son maître, chef dynamiteur d'YB (5-0) et de Bâle (5-1), avec dix buts au total de ces deux matches. Et, petit à petit, ses défauts (le jeu sans ballon, la défense, l'individualisme, les mauvais choix) ont largement pris le dessus sur ses points forts, au point que depuis le début de l'hiver, on l'a déjà écrit, le Diego Maradona du Lausanne-Sport s'est transformé en Jean-Claude Maradonnaz des seniors du FC Poliez-Pittet.

Gaoussou Diakité cloué sur le banc

Peter Zeidler avait déjà essayé de secouer le génie, sans rien en obtenir, et le nouveau staff du Lausanne-Sport, emmené par Migjen Basha et Markus Neumayr, qui réclamait un bon état d'esprit à ses joueurs, a tranché dans le vif ce samedi contre Zurich: zéro minute pour Gaoussou Diakité! Cloué sur le banc, l'artiste, condamné à regarder les autres s'amuser sans lui. La belle victoire du LS (3-0) a validé le choix du staff et, après la rencontre, Blick a demandé directement à Migjen Basha s'il existait une chance pour Gaoussou Diakité de revoir le terrain lors des quatre derniers matches.

Reverra-t-on Gaoussou Diakité sur le terrain?

Question directe, réponse directe. «On a parlé avec lui, on lui a demandé s'il était prêt à s'investir pour l'équipe. La réalité, elle est là. On lui a dit ce qu'on pensait, Markus et moi, lors d'un entretien individuel. Il nous a répondu que, pour le moment, il se sentait très bien, qu'il voulait continuer à bosser. Et tant qu'il est dans cet état d'esprit et fait les efforts nécessaires, il sera avec nous. Aujourd'hui, il était sur le banc et il n'en est pas sorti.» Blick insiste: reverra-t-on sur le terrain le joueur prêté par le Red Bull Salzbourg? «Tant qu'il fait son job à l'entraînement, qu'il a la même attitude qu'il a eue cette semaine, oui. Il a essayé de se donner, mais, vendredi, on lui a demandé qu'il fasse encore plus d'efforts. C'est vrai pour Gaoussou Diakité, c'est vrai pour d'autres joueurs. On a été honnêtes. C'est toujours mieux, je crois», assure Migjen Basha.

Le symbole de ce «nouveau» Lausanne-Sport, on y revient, s'appelle Alban Ajdini. Plus titulaire depuis le tout premier match de l'année, le 14 janvier face à Servette, l'attaquant de 26 ans a brillé sur l'aile gauche ce samedi et a pleinement profité du changement de staff pour se mettre en valeur jusqu'à sa sortie à la 68e.

«Il s'est sacrifié»

«Ce que je peux vous dire, c'est que pour Markus et moi, Alban a vraiment été une très belle surprise depuis le 16 avril, le jour où nous avons repris l'équipe, répond Migjen Basha. On le connaissait évidemment, on savait qu'il était toujours là et qu'il allait faire le travail, mais on a vu quelque chose en plus. Et aujourd'hui, il nous l'a rendu. Il s'est battu avec ses coéquipiers, il s'est sacrifié. Son match a été très positif, mais il doit continuer à travailler, parce qu'il n'a malheureusement et logiquement pas 90 minutes dans les jambes. Et tant qu'il fait le job sur le terrain, on va compter sur des joueurs comme lui.»

Il serait d'ailleurs faux, et profondément injuste, de résumer Alban Ajdini à un joueur de devoir, tant le Genevois est bien plus que ça. Sa passe décisive pour Morgan Poaty sur le 1-0 à la 7e est bien sentie et bien exécutée, ce qu'a relevé le latéral gauche. «Il fait le geste juste, mais j'en étais convaincu. Alban, c'est un super joueur et c'est aussi un ami. J'habite Divonne et lui Genève, on fait parfois le chemin ensemble. Je suis très heureux pour lui, mais je n'avais aucun doute. Il méritait de jouer bien avant, et j'espère bien qu'il va être performant comme ça sur les quatre prochains matches.»

Titulaire cinq fois lors des sept premières journées de Super League, Alban Ajdini s'est surtout illustré en Conference League avec des buts contre le Vardar FK et Astana, ainsi qu'en Coupe de Suisse. Il a ensuite été victime de la concurrence et du système en 4-4-2 choisi par Peter Zeidler, lui qui est un des seuls joueurs de l'effectif capable de jouer comme un véritable ailier. Mais il s'est accroché, n'a rien lâché et, sans rien réclamer, a continuer à se montrer performant à l'entraînement. Migjen Basha et Markus Neumayr s'en sont rendus compte.

Nicky Beloko n'était plus le même ce samedi

Si Alban Ajdini n'a pas changé d'attitude et en a été récompensé, le changement radical d'état d'esprit de certains joueurs ce samedi avait de quoi interpeller. Et si Peter Zeidler avait allumé son téléviseur, il aura sans doute été interloqué de constater que Nicky Beloko et Brandon Soppy ont réalisé des matches pleins, bien loin de leurs prestations des semaines dernières (voire même des mois derniers). En une phrase, et pour le dire clairement, Nicky Beloko a réalisé ce samedi son meilleur match de la saison, dans le jeu comme dans l'attitude.

Comment Migjen Basha l'explique-t-il? «Ils ont donné une belle image, je suis d'accord avec vous. Parfois, certains joueurs ne se rendent pas compte des qualités qu'ils ont. Mais si tu ne mets pas l'intensité nécessaire à l'entraînement, si tu n'as pas la bonne attitude, pas de discipline, tu vas caler. Alors oui, Brandon Soppy et Nicky Beloko ont fait un bon match aujourd'hui, vous avez le droit de le relever. Mais c'est tout le collectif qui a été très bon. Je le répète depuis notre premier jour, le 16 avril, et je le répéterai tant qu'on sera en place: c'est une question d'attitude.» Le changement, ce samedi, a été flagrant.



