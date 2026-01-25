Servette réalise un petit miracle à Saint-Gall

Mené de deux buts après un quart de jeu, le Servette FC est parvenu à renverser Saint-Gall chez lui (2-4). Jérémy Guillemenot, auteur de deux buts et d'une passe décisive, est le sauveur du club grenat.

Bastien Feller Journaliste Blick

Qu'elle fait du bien cette victoire pour le Servette FC, qui met fin à une série de quatre matches sans victoire et qui prend un peu d'air au fond du classement. Ce succès tombe un peu de nulle part, il faut le dire, tant les Grenat étaient à côté de la plaque en début de rencontre.

Les Servettiens étaient menés dès la 2e minute de jeu. Un but concédé sur une touche saint-galloise. Hugo Vandermersch trouvait Lukas Görtler dans la surface, ce dernier se débarrassait trop facilement de Bradley Mazikou, aligné dans la défense à trois grenat, pour tirer entre les jambes de Joël Mall et ouvrir le score. Le capitaine des Brodeurs, on le retrouvait au quart d'heure, lorsqu'un coup franc lointain tombait dans ses pieds. L'Allemand loupait sa reprise, mais le ballon arrivait sur Jozo Stanic qui ne laissait aucune chance au portier grenat d'un beau tir enroulé.

Début de match très compliqué des Servettiens

Comme à Lugano à la mi-décembre (défaite 4-2), Servette se retrouvait donc rapidement mené de deux buts. Heureusement pour le club genevois, le troisième ne tombait pas, malgré de belles opportunités pour Aliou Baldé et Christian Witzig. Comme au Cornaredo, Servette sortait peu à peu la tête de l'eau. Jérémy Guillemenot butait tout d'abord sur Lawrence Ati Zigi (30e), puis encore Miroslav Stevanovic (32e). Jocelyn Gourvennec décidait de réagir, faisant sortir Miguel Mardochée, averti, pour faire entrer Houboulang Mendes, la dernière recrue servettienne. L'occasion aussi de changer de système en repassant à quatre derrière, Bradley Mazikou retrouvant le couloir gauche.

Dès le retour du thé, Servette réduisait la marque par Jérémy Guillemenot, qui profitait d'un mauvais dégagement de Jozo Stanic pour inscrire son quatrième but de la saison. Les Grenat relançaient ainsi la rencontre et Saint-Gall, si serein jusque-là, se mettait quelque peu à trembler, à ne plus réussir à sortir proprement de leur camp. Les Genevois, nettement meilleurs qu'en première période, ne trouvaient toutefois pas le moyen d'emballer la rencontre.

Quelle fin de match!

Les Grenat finissaient tout de même par revenir dans la rencontre grâce à un penalty, généreux, pour une faute de Colin Kleine-Bekel sur Miroslav Stevanovic. L'occasion pour Jérémy Guillemenot de doubler la mise (80e) et pour Servette de croire à un hold-up. Et justement, Miroslav Stevanovic, de la tête, permettait aux Genevois de prendre les devants à la suite d'un très bon centre de Jérémy Guillemenot, encore lui, venu de la droite (83e).

Devant 15'290 spectateurs, Saint-Gall entrait enfin dans sa deuxième mi-temps et Alessandro Vogt obtenait un face à face avec Joël Mall, que l'international suisse M21 manquait (86e). Mais c'était Servette qui obtenait le dernier mot en inscrivant le quatrième, sur corner, par l'intermédiaire de David Douline (90e+2).