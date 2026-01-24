Dominateur, le LS a ouvert la marque à la 54e contre Grasshopper ce samedi à la Tuilière grâce à Gaoussou Diakité. Les Vaudois ont alors inexplicablement laissé filer deux points en concédant un match nul (1-1) terriblement frustrant.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lausanne espérait bien réussir la passe de trois en recevant GC, après avoir gagné successivement à Genève (1-0) et Berne (3-1) en ce début d'année. Les hommes de Peter Zeidler ont fait tout ce qu'il fallait pour continuer leur série... jusqu'à l'ouverture du score de Gaoussou Diakité (54e). Ils ont par la suite perdu le fil d'une partie pourtant bien emmanchée et ont concédé un nul très frustrant (1-1) face à des Sauterelles qui n'ont rien mérité de plus.

Deux points qui filent

Après un émouvant hommage à Crans-Montana, et un moment de recueillement collectif pendant que les noms de toutes les victimes de la tragédie défilaient sur les écrans LED, les 5345 spectatrices et spectateurs ont eu droit à un match dominé pendant une heure par le Lausanne-Sport, qui ne s'est fait peur que lors de quelques contres d'un Grasshopper bien minimaliste en ce samedi soir. Mais les Vaudois n'ont pas su gérer leur avantage et voient ainsi deux points s'échapper d'une manière assez inexplicable au vu des soixante premières minutes.

Les Vaudois, très bons en début de match, ont cependant mis du temps à trouver la faille dans la défense extrêmement regroupée des Zurichois. Emmenés par un Florent Mollet encore une fois performant à mi-terrain, Kevin Mouanga et ses coéquipiers se sont créés de belles possibilités de but en première période. sans concrétiser.

Le but de Gaoussou Diakité fortement contesté par GC

L'ouverture du score de Gaoussou Diakité à la 54e a provoqué la colère des Sauterelles, qui estimaient que Nathan Butler-Oyedeji avait fait faute sur Dirk Abels avant de s'échapper pour aller servir parfaitement l'artiste malien. Qui a raison, qui a tort? Cette action, pour tout dire, avait tout de la zone grise. Oui, l'Anglais a poussé le Néerlandais de la main, c'est indéniable. Mais était-ce vraiment une faute? Et, surtout, était-ce une erreur manifeste de l'arbitre central? La VAR, en tout cas, l'a appelé pour qu'il puisse s'en rendre compte par lui-même devant le petit écran, mais après avoir longtemps réfléchi, il a finalement décidé de maintenir sa décision. 1-0 pour le LS!

Peter Zeidler procédait à un triple changement à la 67e en faisant entrer deux joueurs qui effectuaient leurs premières minutes en 2026 à cette occasion, Beyatt Lekoueiry et Jamie Roche, ainsi que le jeune attaquant Omar Janneh. Olivier Custodio, une nouvelle fois très convaincant en sentinelle, laissait sa place, tout comme Seydou Traoré et Nathan Butler-Oyedeji.

Kevin Mouanga dévie le tir hors de portée de Karlo Letica

Et alors que tout semblait bien aller pour ce LS enfin décisif, Jonathan Asp Jensen égalisait à la 75e d'un tir dévié par Kevin Mouanga hors de portée de Karlo Letica. En récupérant la balle quelques secondes plus tôt, Lovro Zvonarek avait quelque peu rudoyé Gaoussou Diakité, mais il aurait été assez osé de la part des Lausannois de réclamer une faute au vu de l'ouverture du score de ce même joueur vingt minutes plus tôt. La fin de match était assez plate, pour tout dire, le LS ne parvenant plus à aller inquiéter Justin Hammel et devant se contenter d'un point... qui aurait également pu disparaître, GC se montrant menaçant en toute fin de match. 1-1, score final.

Prochaine étape pour les Lausannois, samedi prochain sur la pelouse de Winterthour, dernier de Super League et battu 4-1 ce samedi à Lugano.