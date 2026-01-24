Dominateur, le FC Sion n'est pas parvenu à prendre les trois points face à Lucerne (1-1). Les Sédunois restent tout de même invaincu en 2026.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion reste invaincu en 2026. Après avoir battu Winterthour et obtenu un très bon point à Bâle, les Sédunois ont été accrochés à Tourbillon par un FC Lucerne minimaliste.

Premier tir, premier tir cadré, premier but

En confiance après ce début d'année, le FC Sion démarrait bien la rencontre. Dès la cinquième minute de jeu, Rilind Nivokazi manquait de peu le cadre après un magnifique enchaînement technique. Puis, Kreshnik Hajrizi voyait sa tête passer tout près du poteau de Pascal Loretz (14e). Les Sédunois étaient bien dans le match, mais se faisaient surprendre à la 20e, sur la première frappe lucernoise, signée Adrian Grbic.

L'attaquant du FCL pouvait profiter d'un service de Julian von Moos, rendu possible par un Nias Hefti en retard et qui ne pouvait pas intervenir au risque de provoquer un penalty. Pas découragés par ce but encaissé, les pensionnaires de Tourbillon reprenaient leur marche en avant. Et ils étaient récompensés de leurs efforts à la 35e, lorsque Donat Rrudhani, parfaitement servi dans la profondeur par Baltarzar, envoyait un missile sous la barre dans un angle fermé. Peu avant la pause, Benjamin Kololli, qui fêtait sa 200e en Super League, passait près d'en faire de même (43e).

But lucernois annulé par la VAR

1-1 à la pause, mais le FC Sion était au-dessus de son adversaire du soir. Et le début de deuxième mi-temps repartait avec le même scénario. Rapidement, Rilind Nivokazi se créait deux occasions de but, sans toutefois parvenir à en concrétiser l'une d'elles. Puis, les débats s'équilibraient, Lucerne prenant peu à peu confiance en voyant les Sédunois peiner soudainement son but.

Peu après l'heure de jeu, Didier Tholot décidait alors de faire entrer Liam Chipperfield, sauveur le week-end dernier à Bâle, à la place de Benjamin Kololli. Dix minutes plus tard, c'était au tour de Winsley Boteli et de Théo Berdayes de prendre les places de Donat Rrudhani et d'un Rilind Nivokazi peu en réussite ce samedi. Porté vers l'attaque pour forcer la décision, les Valaisans encaissaient un nouveau but, encore contre le cours du jeu. Mais la réussite de Matteo Di Giusto était justement annulée, après appel de la VAR, pour un coup de coude d'Adrian Grbic au visage de Kreshnik Hajrizi (75e).

Sion tentait ensuite de pousser pour inscrire le deuxième but, sans succès. Prochain rendez-vous pour les Valaisans: samedi prochain à Genève, pour y affronter Servette.