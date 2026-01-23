Que peut apporter Franck Surdez au FC Sion?

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion possède des objectifs cette saison et pour tenter de les atteindre, la direction du club a décidé de réaliser un gros coup sur le marché des transferts en rapatriant Franck Surdez de Belgique. «Je le suivais depuis longtemps», sourit Barthélémy Constantin au moment de présenter le Neuchâtelois, ce vendredi à Riddes. «On avait essayé de le faire venir par le passé. Il a moins joué ces derniers mois et on a eu l’opportunité de le faire cet hiver. À son âge, il doit faire un saut dans sa carrière et on est là pour l'aider.»

Arrivé en Belgique à l'été 2024 en provenance de Neuchâtel Xamax, l'ailier s'impose immédiatement sous le maillot de La Gantoise et dispute 35 matches toutes compétitions confondues. Le temps d'inscrire trois buts, de réaliser cinq passes décisives, mais aussi de découvrir l'Europe, via la Conference League. Puis arrive l'exercice 2025-2026 où le temps de jeu se réduit, jusqu'à parfois même être laissé en tribune par son entraîneur.

«Je ne le prends pas comme un échec»

Et donc ce retour en Suisse, deux ans seulement après avoir quitté la Challenge League. «Je ne le prends pas comme un échec, assure Franck Surdez. Je le prends comme une partie de ma vie durant laquelle j’ai eu moins de temps de jeu, moins d’opportunités de me montrer. Il y a eu des choix, je n’ai pas eu ma chance lors de moments clés et je suis maintenant ici. Je suis très heureux d’être à Sion. Je vais pouvoir me relancer. J’aurai ma chance et je montrerai de quoi je suis capable.»

Et il l'assure, l'ancien international suisse M21 a grandi. Sur tous les plans. «Le Franck de 2026 a beaucoup appris. Sur le foot, la tactique, comment travailler en dehors et sur le terrain. Je me suis professionnalisé. J'ai vécu des choses compliquées en Belgique, comme le fait de ne pas jouer. C’est une phase durant laquelle on doit se chercher. Que faire de plus? De mieux? Qu’est-ce qui fonctionne sur mon corps, ou non? J'ai donc progressé sur l’aspect physique. Je me sens plus rapide. Footballistiquement, j'ai pu apprendre à côté de grands noms et maintenant je vais essayer d'apporter quelque chose au FC Sion.»

Que peut apporter Franck Surdez au FC Sion?

Pour venir à Tourbillon, le Neuchâtelois a écarté toutes les autres propositions. De Suisse, et d'ailleurs. «Barthélémy a fait la différence, avoue-t-il. On a bien discuté, que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. Il m’a bien conseillé, il m’a vendu le projet et j’ai tout de suite voulu venir ici. J’ai mis de côté toutes les autres options et j’étais tout de suite focalisé sur le FC Sion.»

Alors, que compte-t-il apporter à la formation de Didier Tholot? «De la vitesse, du dynamisme, des occasions de but. Toute équipe cherche à avoir des occasions et je pense que je peux vraiment amener ça à Sion», répond le nouveau numéro 19 valaisan, sous contrat jusqu'en 2030. «On va attendre qu’il soit bien en jambes, freine quelque peu Didier Tholot, qui estime qu'il faudra quelques mois pour que Franck Surdez retrouve 100% de ses capacités. «On a fait des tests et il lui reste du travail. Il ne sera pas dans le groupe ce week-end pour affronter Lucerne. Il ne faut pas s’attendre à ce qu'il joue 90 minutes rapidement. Barth a une nouvelle fois bien travaillé. C'est un jeune joueur qui a une capacité d’éliminer et réussir la dernière passe importante.»

L'arrivée de l'ailier vient quoi qu'il arrive saturer encore un peu plus des ailes déjà très bien garnies. «Il y a des discussions sur des joueurs à placer ailleurs. Cela ne sert à rien d’empiler. Il y aura encore une arrivée et une ou deux sorties. Mais rien de majeur», commente Barthélémy Constantin, qui annonce encore chercher un remplaçant à Numa Lavanchy sur le côté droit de la défense valaisanne.