Quelle meilleure sensation que de marquer face à ses fans? Benjamin Kololli est allé célébrer face au Gradin Nord après avoir ouvert le score face au Lausanne-Sport ce dimanche (3-0, score final). Le Chablaisien adore ces moments de communion.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Benjamin Kololli adore marquer face au Gradin Nord. «Ça fait de belles photos, c'est sympa, non?», sourit le Chablaisien, lequel s'est précipité vers les ultras du FC Sion après avoir inscrit le 1-0 face au Lausanne-Sport ce dimanche à Tourbillon après une déviation de la tête de Rilind Nivokazi.

«C'est magnifique, je suis hyper content. J'étais malade la semaine dernière face à GC et j'ai vu mes potes gagner 4-0, j'étais déçu de ne pas jouer. Et là, revenir dans l'équipe, marquer et prendre trois points, ça me procure un immense plaisir. On n'avait pas gagné un derby cette saison, c'est tellement cool qu'on ait pu le faire pour nos fans, pour tout le monde. Et en plus, on mérite totalement cette victoire», s'est réjoui le buteur, auteur d'une prestation solide ce dimanche.

Didier Tholot plus que satisfait

Sion, dominateur mais sans idées en première période, a en effet sorti le costume de gala après la pause et marché sur un LS dépassé dans tous les secteurs de jeu. Didier Tholot, coach heureux, a apprécié le spectacle, lui qui a été une nouvelle fois ovationné par le kop après la rencontre. «En première mi-temps déjà, on était bien dans le match, même si on ne faisait pas les bons choix offensivement. La seule inquiétude qu'on avait, c'était de prendre un contre. Et oui, ça fait du bien de gagner un derby!», s'est exclamé le Bordelais, lequel a confirmé que la décision à son sujet allait tomber bientôt.

L'annonce de la décision est imminente

«Ce n'est pas non plus le feuilleton du siècle. On va se voir durant cette pause, on va vite régler les choses. Ce sera oui ou non et on avancera», a-t-il dévoilé. L'annonce est donc imminente et une chose est sûre: un dimanche comme celui-ci donne envie à tout le monde de voir Didier Tholot prolonger son aventure en Valais. Lui le premier, sans doute.

«Ce qui est clair, c'est que les succès que l'on a en ce moment, ce sont ceux d'un club, pas d'un homme. On a 52 points. Ça fait combien de temps que Sion n'en a pas eu autant? Cela veut dire que les choix ont été les bons et, je le redis, c'est la réussite du club dans son ensemble», a enchaîné Didier Tholot, très heureux que les «deux matches bonus», selon l'expression qu'il avait lui-même choisie, face à GC et Lausanne se soient soldés par des victoires 4-0 et 3-0.

«On conserve la meilleure défense du championnat, ça me plaît. Aujourd'hui, il n'y a que du positif à tirer de notre match. On s'est donné les moyens de vivre une belle fin de saison, en se battant pour cette place européenne. On revient près de Bâle, qui n'a certes pas joué, on distancie YB...», analyse le coach, rejoint dans le constat par Benjamin Kololli.

Des «finisseurs» qui font la différence

«On serait bêtes et stupides de se dire qu'on a atteint le top 6 et qu'on s'arrête là! On a les capacités de voir encore plus haut», assure le premier buteur du jour, lequel souligne la force du groupe. «Tout le monde tire à la même corde. Les titulaires comme les remplaçants, tout le monde donne tout. Et ça paie.»

Didier Tholot est en effet particulièrement heureux de voir que les joueurs entrés en jeu se sont montrés décisifs, à l'image du 3-0 inscrit par Franck Surdez sur une passe décisive de Théo Berdayes.«On a toujours fait attention aux joueurs qui avaient moins de minutes. Rolland Courbis était très bon dans cette gestion, il y a ceux qui débutent et ceux qui finissent, pas des titulaires et des remplaçants. On a toujours été transparents avec les joueurs, on n'a jamais promis des choses impossibles.»

La méthode Tholot paie à Sion. Reste à savoir si elle se prolongera. En tout cas, le public, les fans et l'environnement du club ont tous la même envie: que leur coach préféré reste le plus longtemps possible sur le banc de touche valaisan. Chez lui.