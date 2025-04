Alexis Antunes peut-il relancer l'offensive du Servette FC?

Accroché à Sion (1-1), le Servette FC voit Bâle prendre six longueurs d’avance en tête du classement. Un coup d’arrêt dans la course au titre, malgré le retour encourageant d’Alexis Antunes, enfin rétabli après une commotion cérébrale.

Alexis Antunes a fait son retour sur les terrains face à Sion dimanche. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Un point. C'est tout ce qu'a ramené le Servette FC de son déplacement à Sion dimanche (1-1). Peu pour continuer à mener une course au titre qui semble de plus en plus destinée au FC Bâle, large et impressionnant vainqueur du FC Zurich samedi (4-0). Alors, toujours deuxièmes, mais désormais distancés de six points à six rencontres de la fin de la saison, les Genevois doivent-ils dire adieu au titre? «Nous sommes toujours en vie», répond Thomas Häberli.

Même son de cloche du côté de ses joueurs. «Il y aura encore des confrontations directes. Tout est possible dans ce championnat, comme on l'a vu tout au long de la saison. Nous, on y croit toujours», affiche Alexis Antunes.

Alioune Ndoye sauve le SFC

Les Grenat n'excluent donc pas cette issue heureuse pour eux. Mais si le SFC espère ajouter un 18e titre de champion de Suisse à son palmarès, il devra cependant en faire plus. Beaucoup plus. Surtout sur le plan offensif, où le staff doit composer avec un Enzo Crivelli pas à 100%. Conséquence: c'est Victory Beniangba qui occupait pour la seconde fois consécutive la pointe de l'attaque. Loin d'être le moins bon à Saint-Gall (défaite 1-0), le Nigérian a été transparent à Tourbillon. Et il a surtout souffert de la comparaison avec Alioune Ndoye, entré à l'heure de jeu et auteur d'un but et de plusieurs actions dangereuses.

«Les matches se remportent souvent en deuxième mi-temps», lance Thomas Häberli à la question de savoir pourquoi le Sénégalais n'avait pas entamé la rencontre à Tourbillon.

«J'ai eu beaucoup de migraines au début et des vertiges»

Bonne nouvelle pour les Grenat au milieu de cet après-midi terne, Alexis Antunes a pu fêter son retour au jeu après un gros mois d'absence en raison d'une commotion cérébrale. «Je ne m'attendais pas à autant jouer. Je suis content et j'espère tenir encore plus longtemps et être encore meilleur lors du prochain match», sourit-il, heureux d'avoir pu enfin mettre derrière lui sa blessure.

«C'était compliqué parce que c'était une commotion, pas seulement une dent cassée. J'ai eu beaucoup de migraines au début et des vertiges. Il fallait voir jour après jour comment je me sentais. Il y a des semaines où j'allais bien et puis je faisais un entraînement et je me sentais moins bien. On a vraiment bien travaillé avec le physio, les préparateurs physiques et petit à petit, j'ai pu reprendre avec l'équipe.»

Un nouveau suspendu et deux retours de suspension

L'idée d'associer le créatif milieu offensif et l'attaquant devrait ainsi germer dans les têtes au bout du lac. Car le SFC est en panne sur le plan offensif depuis plusieurs semaines (1 but lors des trois derniers matches) et le retour du numéro dix pourrait changer les choses tant sa vision du jeu peut faire merveille. Sans oublier que Timothé Cognat, lequel n'hésitait jamais lors des dernières rencontres à multiplier les courses pour se projeter vers l'avant, commence à démontrer quelques signes de fatigues et que Dereck Kutesa, passeur décisif à Tourbillon, traverse une période très compliquée.

Cela se matérialisera-t-il lors de la réception de Lucerne lundi prochain (16h30)? Affaire à suivre. Sur le plan défensif en revanche, Thomas Häberli et son staff savent déjà qu'ils devront composer avec l'absence de Kasim Adams (suspendu), mais avec les retours de suspension de Bradley Mazikou et de Keigo Tsunemoto.