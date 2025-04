Ali Kabacalman et Sion sont toujours sous la pression de GC et d'Yverdon, trois points derrière. Photo: keystone-sda.ch

Ce derby du Rhône tendu, mais décevant dans le jeu, a tourné sur une décision de Thomas Häberli, celle de faire entrer Alioune Ndoye à la 61e. Jusqu'alors, Servette jouait sans avant-centre, ou avec Victory Beniangba, ce qui est la même chose, et l'apparition du Sénégalais a complètement relancé les Grenat dans cette partie, puisqu'il a égalisé à la 69e, s'est créé une immense occasion dans la foulée, et a fait expulser Noé Sow à la 82e... Ce qui s'appelle une entrée fracassante et laisse songeur: pourquoi n'a-t-il pas été aligné d'entrée en l'absence d'Enzo Crivelli, convalescent et resté sur le banc?¨

Numa Lavanchy ouvre la marque, Alioune Ndoye égalise

Sion avait pris l'avantage grâce à un but magnifique de Numa Lavanchy, auteur d'une frappe croisée parfaite à la 65e sur une longue balle bien sentie de Kreshnik Hajrizi, mais les Valaisans n'ont pas su tenir leur avantage plus de quatre minutes, ce qui leur a coûté deux points. «Quand on mène au score dans un tel match, c'est dommage de se faire égaliser quatre minutes plus tard... J'ai revu l'action, il y a une erreur de marquage qui m'embête», a grincé Didier Tholot, qui estime toutefois que Sion a pris «un point important» ce dimanche.

Le décor de rêve de (Valère et) Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Servette avait bien commencé dans cette partie, amenant beaucoup de danger sur le but de Timothy Fayulu dans les dix premières minutes, avant de baisser progressivement de pied. Sion a alors considérablement dominé, malgré la sortie précoce de Liam Chipperfield (blessé à la 10e, remplacé par Théo Berdayes), et s'est créé deux magnifiques occasions en fin de première période. Benjamin Kololli a tout d'abord frappé sur l'arête du but (33e), et Théo Berdayes n'a pas pu suffisamment redresser le ballon avant la pause. Servette était alors clairement dans le dur!

Luca Scandurra a été convaincant pour sa première

Les Grenat avaient bien sûr une circonstance atténuante avec l'absence de trois défenseurs titulaires: Keigo Tsunemoto, Bradley Mazikou et Steve Rouiller. Les Grenat alignaient ainsi une défense à quatre composée de Luca Scandurra, 19 ans, Kasim Adams, Yoan Séverin et Anthony Baron. La titularisation du jeune latéral droit, formé au SFC, revêtait une certaine audace, lui qui comptait très exactement 0 minute en Super League avant cette rencontre. Le jeune homme a été performant, participant même à l'action du 1-1 et livrant une copie très propre sur son flanc droit.

Sion, on l'a dit, a pris l'avantage à la 65e et Servette a égalisé à la 69e, les deux équipes repartant chacune avec un point qui ne rend service ni aux Valaisans, qui restent à portée de GC et d'Yverdon (trois points derrière), ni aux Genevois, désormais à six points du grand favori pour le titre, ce FC Bâle qui fait peur à tout le monde. Même l'expulsion de Noé Sow à la 82e n'a pas permis aux Servettiens de se montrer dangereux. «Je pense que le rouge est très sévère. Il y avait une faute de l'attaquant de Sion tout d'abord», a grincé Didier Tholot à ce sujet.