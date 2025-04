Sion a remporté un point qui lui permet de limiter les dégâts après les victoires de Winterthour et GC. «Lors de nos deux dernières sorties, on a été battus à la dernière minute. On va regarder le positif. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer», dit Numa Lavanchy.

Sion estime avoir perdu deux points face à Servette. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Dans les travées de Tourbillon dimanche, après le nul entre le FC Sion et le Servette FC (1-1), difficile de ne pas ressentir la frustration du camp valaisan. Et pour cause, une fois encore, les Valaisans ont laissé filer des points après avoir pourtant ouvert la marque. «C'est un point mitigé, lance Numa Lavanchy. On le prend avec plaisir, mais à la vue de la physionomie du match, je pense que c'est deux points de perdus.»

«On est solides en première mi-temps. On plie un petit peu, mais on se bat les uns pour les autres, on est agressifs, on se crée des occasions», poursuit le latéral sédunois, content du visage montré par l'équipe valaisanne devant une très belle affluence (14'100 spectateurs).

Benjamin Kololli passe deux fois près du but

Et le retour de suspension de Benjamin Kololli, après le carton rouge reçu bêtement face à Winterthour lors de la 30e journée, n'y est pas étranger. En effet, le Chablaisien a une nouvelle fois mis beaucoup de détermination et d'impact dans son jeu. Cette fois-ci à bon escient. A deux reprises, le numéro 70 Sédunois a manqué de peu de marquer son retour par un but. «Avec la première frappe qui tape le poteau, tu es forcément déçu. J'aurais limite préféré qu'elle finisse dehors», regrette Kololli qui regrette le manque de tranchant offensif du FC Sion ce dimanche.

«Servette était pas mal dans le jeu, peut-être même mieux que nous. Mais dans les 20 derniers mètres, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont eu des corners et nous de vraies occasions. C'est un manque de bol, c'est dommage. Si on finit avec les trois points, c'est mérité.» Il aura toutefois manqué de justesse technique dans le camp adverse sur certaines phases de transition. A l'image d'un Anton Miranchuk à nouveau dans un mauvais jour. Le Russe n'a cependant pas été le seul Sédunois en difficulté sur le plan technique ce dimanche. Le ballon brûlait-il dans les pieds valaisans? «Je ne sais pas, c'était un peu bizarre aujourd'hui et c'est compliqué à expliquer», tente de répondre Benjamin Kololli, ne cachant pas son déchet personnel sous le tapis.

Nouvelle erreur qui se paie cash

Derrière, comme souvent ces derniers mois, une erreur d'inattention, de concentration lors des moments clés d'une rencontre, a coûté cher aux Valaisans sur l'une des rares incursions servettiennes dans sa surface de réparation. Celle-ci a permis à Alioune Ndoye, seul à cinq mètres du but de Timothy Fayulu, de remettre le SFC à hauteur quatre minutes seulement après l'ouverture du score de Numa Lavanchy. «C'est dommage, car je pense que si on tient 10-15 minutes après notre but, on aurait pu gagner», commente le latéral, lequel ne souhaite pas pointer du doigt qui que ce soit sur ce but genevois.

«C'est évitable, on est mal positionnés. Il y a un moment de flottement lors duquel on n'est pas aux bonnes positions. C'est trop facile, mais il ne faut tirer sur personne. C'est un but pris de manière collective. Chaque but est fait d'une succession de petites erreurs, cela ne sert à rien de regarder que la fin de l'action. On a tous une responsabilité.»

Déplacement à Saint-Gall le lundi de Pâques

Reste donc ce point, qui permet de limiter les dégâts après les victoires de Winterthour (contre Lausanne 1-0) et de Grasshopper (1-2 face à Yverdon) samedi. «A la fin, on sauve quand même un point. On a vu que lors de nos deux dernières sorties, on a été battus à la dernière minute. Donc on va regarder le positif. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer», promet Numa Lavanchy.

Prochain rendez-vous pour les Valaisans: un déplacement à Saint-Gall lundi de Pâques (16h30). «Il faut rester positif et ensemble, c'est le principal pour aborder les prochains matches. On est une équipe compliquée à battre lorsque l'on tire tous à la même corde comme ce dimanche», conclut Benjamin Kololli, le regard déjà tourné vers le rendez-vous du Kybunpark.