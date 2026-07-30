Le Lausanne-Sport recrute un espoir de Manchester United

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Le Lausanne-Sport tient (enfin) sa première vraie recrue du mercato estival (après la prolongation du prêt de Sékou Koné). Tyler Fredricson débarque à la Tuilière, tout droit venu d'Old Trafford. En effet, ce défenseur central a été formé à Manchester United. Mieux, le jeune homme de 21 ans a disputé quatre rencontres (dont deux titularisations en Premier League) avec le mythique club mancunien.

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Contrairement aux précédents accords entre le LS et Manchester United, tous deux propriétés d'INEOS, Tyler Fredricson n'a pas été prêté au club vaudois, mais bien vendu. «Le FC Lausanne‑Sport est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert définitif du défenseur central anglais Tyler Fredricson. Le joueur s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2029», écrit le LS dans un communiqué. Le montant du transfert n'est pas précisé, mais la valeur du natif de Stockport est estimée à 3 millions d'euros sur Transfermarkt.

Le club lausannois dit se réjouir de signer un défenseur doté d'«une expérience rare pour un joueur de son âge, acquise au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde». Ralenti par des blessures la saison passée, le LS précise que Tyler Fredricson est «aujourd’hui pleinement remis et arrivé en bonne condition physique à Lausanne» et qu'il «a déjà participé à plusieurs séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers». De quoi être prêt dès la rencontre de samedi (18h) face à Bâle?