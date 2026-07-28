Le FC Bâle recrute le fils d'une légende des Bleus

Le FC Bâle tient sa nouvelle recrue. Selon «L'Équipe», le club va s'offrir Aaron Malouda. Le Français de 20 ans est le fils de Florent Malouda, ancien international tricolore.

Gian-Andri Baumgartner

Le FC Bâle tient sa nouvelle recrue. Selon le quotidien français «L'Equipe», le club est tombé d'accord ces dernières heures pour le transfert de l'ailier français Aaron Malouda.

Les Rhénans devraient débourser environ 2,8 millions de francs pour s'attacher les services du joueur du Sabah FK, en Azerbaïdjan, où il évoluait depuis un peu moins d'un an. D'abord prêté par le LOSC Lille, Aaron Malouda a ensuite été définitivement transféré au club azerbaïdjanais. La saison dernière, il a contribué au premier titre de champion de l'histoire du Sabah FK en inscrivant neuf buts en 29 matches officiels.

Le fils de Florent Malouda

Avec Aaron Malouda, c'est aussi un nom bien connu du football qui débarque sur les bords du Rhin. Son père, Florent Malouda, a porté à 80 reprises le maillot de l'équipe de France et faisait notamment partie des Bleus finalistes de la Coupe du monde 2006, battus par l'Italie.

L'ancien ailier a également connu une brillante carrière en club. Sous les couleurs de Chelsea, Florent Malouda a remporté le championnat d'Angleterre ainsi que la Ligue des champions en 2012. Aaron Malouda, ancien international français des moins de 19 ans, tentera désormais de suivre les traces de son père sous les couleurs du FC Bâle.