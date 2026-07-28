Le FC Sion recrute un jeune talent de la Juventus

Le FC Sion a trouvé le renfort défensif qu'il recherchait. Le club valaisan a officialisé l'arrivée de Lorenzo Villa, défenseur central de 23 ans en provenance de la Juventus Next Gen, où il évoluait jusqu'ici.

Alain Kunz et Tim Guillemin

Le FC Sion tient son renfort défensif. Le club valaisan a officiellement annoncé ce mardi la signature de Lorenzo Villa (23 ans), appelé à compenser la longue absence de Kreshnik Hajrizi (27 ans), gravement blessé et indisponible pour plusieurs mois.

Le défenseur central arrive en provenance de la Juventus Next Gen. Originaire d'Iseo, en Lombardie, il totalise 20 apparitions en Serie B avec Padoue et 51 matches de Serie C sous les couleurs de Pineto et de la réserve de la Juventus.

Lorenzo Villa s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le FC Sion. Du haut de ses 1,89 m, il avait été prêté à Padoue lors de la deuxième partie de la saison dernière, où il s'était rapidement imposé comme un titulaire. Toujours sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2027, son transfert n'aurait vraisemblablement coûté qu'une somme bien inférieure à un million de francs.

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Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion, se réjouit de cette arrivée: «Nous suivions Lorenzo depuis un certain temps. Il correspond au profil de défenseur central que nous recherchions.» De son côté, le joueur se montre lui aussi enthousiaste à l’idée de débuter cette nouvelle aventure en Valais: «Je suis très heureux et fier de rejoindre le FC Sion. C’est une étape importante dans ma carrière et je suis convaincu que ce club représente l’environnement idéal pourcontinuer à progresser.»