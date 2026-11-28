Léo Besson a une belle occasion d'écrire un nouveau chapitre de son histoire naissante avec le Servette FC, ce soir dans le derby lémanique face au Lausanne-Sport. Serein, semblant ne pas être atteint par la pression, le gardien genevois aborde ce rendez-vous en toute tranquillité.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Léo dégage beaucoup de confiance.» Voici les mots qu'a choisi Jocelyn Gourvennec pour parler de Léo Besson, le gardien qu'il a choisi d'installer comme titulaire dans les buts du Servette FC après la blessure longue durée d'Edvinas Gertmonas. L'entraîneur des Grenat se voit-il renforcer la confiance de son portier en confirmant publiquement qu'il sera le numéro 1 jusqu'à la trêve?

«Non, je ne rentre pas là-dedans. Le choix se fait sur la forme du moment. Léo est très performant. A chaque fois qu'il a eu sa chance, et je ne parle pas que des matches officiels, il a répondu présent. Il est même monté en puissance, il s'est mis au niveau requis. C'est à lui d'aller chercher les choses, c'est encore nouveau pour lui d'être titulaire en Super League. Je suis très serein avec cette situation», répond Jocelyn Gourvennec.

Si la prudence de l'entraîneur du SFC au sujet de son gardien pouvait s'entendre avant le match à Sion, la performance de haut niveau de Léo Besson à Tourbillon malgré la défaite (2-0) aurait pu suffire à éteindre tous les doutes. Peut-être est-ce le cas en privé, mais en public, l'entraîneur du Servette FC laisse planer l'incertitude, sans doute également un peu pour ménager l'ego de Jeremy Frick et ne pas le heurter publiquement.

Pas de hiérarchie en public

Le fait est que l'emblématique gardien du SFC est de retour de blessure et complètement opérationnel, mais que Jocelyn Gourvennec a décidé de miser sur Léo Besson après la blessure du numéro 1 Edvinas Gertmonas. Un choix pas forcément simple à encaisser quand on est aussi compétiteur que Jeremy Frick, un homme que le coach respecte et qu'il n'entend pas reléguer publiquement au rang de troisième gardien. «Jeremy a été blessé, il a besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations, il faut qu'il travaille, qu'il retrouve du rythme, qu'il enquille les séances», répond l'entraîneur du SFC.

Léo Besson sera donc titulaire une deuxième fois de suite dans les buts du Servette FC, une première pour lui, ce samedi face à Lausanne (20h30 à la Praille). «Etre le gardien de Servette, c'est une immense fierté. C'est mon club, c'est chez moi», répond le gardien de 24 ans, lequel a accumulé de l'expérience l'an dernier au FC Stade-Lausanne-Ouchy, allant jusqu'à disputer la finale de la Coupe de Suisse face à Saint-Gall. «Et tout le parcours était top», rappelle-t-il. Sur le chemin du Wankdorf, le SLO a éliminé Winterthour, Lucerne et GC, trois équipes de Super League. Le gardien genevois était titulaire en demi-finale face aux Sauterelles (2-0) et avait livré un match de très haut niveau pour envoyer le club vaudois en finale, la première de son histoire bien sûr. «J'ai beaucoup appris de cette année à Lausanne. Pas forcément une chose en particulier, mais j'ai progressé partout.»

Il peut progresser dans le leadership

Cette phrase en apparence anodine reflète bien le style de ce gardien très complet, sans point fort particulier, mais sans point faible. Ni grand ni costaud, le Genevois, qui a débuté au FC Aïre-le-Lignon («J'ai joué quatre ans dans le champ avant de devenir gardien»), est performant dans tous les secteurs de jeu, notamment au pied. Et il a pu montrer à Tourbillon que ses réflexes étaient de premier plan.

«Son parcours parle pour lui, assure Jocelyn Gourvennec. Son année au SLO lui a fait du bien. Il est revenu cette année dans une position pas forcément évidente, mais il a montré à l’entraînement et en préparation qu'il avait le niveau pour la Super League. Il a une bonne lecture du jeu aussi, ce qui est particulièrement important.» Quels sont ses axes de progression? «Sans doute un peu dans le leadership, dans le commandement. Léo n'est plus un jeune dans mon esprit, il a 24 ans. Oui, c’est un enfant du club, un enfant de Servette, mais c'est avant tout un bon gardien qui doit s'imposer encore plus.»

La pression semble glisser sur lui

Assis à côté de son coach à la veille de recevoir le LS, Léo Besson accueille les compliments comme les critiques, sans émotion particulière. Il est ainsi particulièrement frappant de constater qu'il n'a jamais semblé atteint par la pression, ce qui le différencie d'autres jeunes gardiens passés par le Servette FC avant lui, comme Edin Omeragic à ses débuts par exemple.

«J'ai un bon mental, je crois que c'est une de mes forces. Je ne lâche jamais rien et je suis un travailleur», confirme-t--il simplement, lui qui a toujours répondu présent et qui n'a jamais montré de signes de fébrilité, que ce soit en finale de la Coupe ou lorsque le Servette FC a fait appel à lui en début de saison face à Bâle et Lucerne. Il serait ainsi étonnant de le voir craquer face au LS ce samedi, alors même qu'il s'agit d'un nouveau derby, avec tout ce que cela comporte.

Plus de 10'000 spectateurs sont attendus à la Praille pour ce rendez-vous important, mais Léo Besson reste tranquille. «Il faut toujours confirmer, match après match, c'est tout.» Le fait même qu'il ait été choisi par le Service communication du club pour se présenter en conférence de presse avant un derby montre que pas grand-chose n'est susceptible de le déstabiliser hors du terrain. Dans le contraire, le club n'aurait pris aucun risque en matière de communication et l'aurait laissé se préparer tranquillement.

Steve Mandanda en modèle, le Kosovo dans le coeur

Fan de l'OM et admirateur de Steve Mandanda, Léo Besson est éligible pour la sélection du Kosovo, sa maman en étant originaire. «Bien sûr que je serais honoré de retrouver la sélection. J'ai fait partie d'un cadre élargi, mais je n'y pense pas pour l'instant. C'est le pays de ma mère, mon pays, mais il faut jouer régulièrement pour aller en sélection. On verra si c'est le cas.» S'il continue sur sa lancée de Tourbillon, il sera en tout cas difficile pour un autre gardien de le sortir du but du Servette FC, indépendamment de toute hiérarchie.