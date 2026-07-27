L'ASF a reconnu ce lundi que Winsley Boteli aurait dû bénéficier d'un penalty, mais défend en même temps la décision de l'arbitre. Le FC Sion dénonce dans la foulée un système fonctionnant «toujours au détriment des mêmes clubs».

Blick Sport

Le FC Sion s'est incliné 4-2 au Wankdorf ce dimanche face à YB et une scène fait polémique. Alors que le score était de 2-1 pour les Bernois, Winsley Boteli a été accroché par Cédric Zesiger. Pas de quoi siffler selon l'arbitre Anojen Kanagasingam.

Ce lundi, l'analyse du département des arbitres d'élite de l'ASF, rendue publique, indique que l'arbitre s'est trompé. «La solution la plus claire d'un point de vue technique est le penalty», reconnaît l'organe fédéral.

Cependant, toujours d'un point de vue technique, il n'y a pas lieu de dénoncer quelconque dysfonctionnement. «Le VAR est pleinement conscient de la situation et la décrit de manière très pertinente. Comme il ne s’agissait pas, selon la description du VAR, d’une erreur manifeste et évidente de l’arbitre, celui-ci a eu raison de ne pas intervenir», assure le département. Les critères justifiant la non-intervention du VAR: «l’attaquant du FC Sion a exagéré le contact et s’est laissé tomber trop facilement, car le ballon n’était plus à sa portée.» Conclusion: Le VAR a communiqué «de manière claire et efficace». Même s'il y avait penalty au départ.

«L'injustice perdure»

Ces explications officielles, si elles ont le mérite de la franchise et de la clarté, ne conviennent pas à Barthélémy Constantin, lequel retient surtout le passage où il est indiqué que la décision la plus logique était de donner penalty. Le directeur sportif du FC Sion dénonce «un dysfonctionnement majeur dans le traitement de certaines équipes par l'arbitrage suisse et ce depuis plusieurs années.» L'arbitre n'a pas voulu siffler penalty, ce qui n'était donc pas une erreur manifeste aux yeux du département des arbitres d'élite et le Valaisan est dubitatif à ce sujet.

«Le nouveau championnat reprend et les mêmes situations se reproduisent, toujours au détriment des mêmes clubs. Les erreurs sont reconnues, mais ne sont jamais réellement corrigées. Elles ne donnent lieu à aucune mesure appropriée. Il n'y a ni véritable conséquence, ni amélioration. L'injustice perdure», assure-t-il.

Les arbitres pas d'accord avec Jocelyn Gourvennec

L'affaire en restera là pour ce coup, mais l'arbitrage suisse n'a pas marqué des points durant cette première journée. Du côté de Servette, Jocelyn Gourvennec a lui dénoncé un penalty «très très sévère» accordé à Bâle samedi (0-1) après une faute présumée de Houboulang Mendes. «La décision de l'arbitre est correcte. Le VAR a correctement vérifié tous les critères. La communication entre le VAR et l'arbitre a été claire et efficace», a contré le département des arbitres d'élite, soutenant son arbitre Urs Schnyder.