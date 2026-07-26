Sion peste contre ses quatre buts encaissés à Berne

Les regrets dominaient le camp sédunois après la défaite à Berne (4-2). Malgré quatre buts encaissés, Didier Tholot retenait la réaction de son équipe et une deuxième période qui aurait mérité un meilleur sort.

Bastien Feller Journaliste Blick

À une seule reprise lors de la saison 2025-2026, Sion avait encaissé quatre buts en un match. C'était face à Grasshopper, en quarts de finale de la Coupe, et sur 120 minutes qui plus est (défaite 4-3). En Super League, les Valaisans, qui ont formé la meilleure défense du championnat, n'avaient jamais craqué plus de trois fois.

Ce dimanche à Berne, lors de la première journée de l'exercice 2026-2027, ils ont dû aller chercher quatre fois le ballon au fond des filets (4-2). «Encaisser quatre buts, ça me casse les couilles», peste Jan Kronig, dans le franc-parler dont il a l'habitude, dans les travées du Wankdorf. Le défenseur central, auteur d'un magnifique but pour le 2-1, mais dont il ne voulait pas parler («C'est un joli but. Mais à la fin, on repart avec zéro point. Je ne peux donc pas me réjouir de ce but»), semblait davantage agacé par les quatre buts encaissés que par la défaite elle-même.

Des buts évitables, encore

Il faut dire qu'en comptant le but encaissé jeudi en Azerbaïdjan face au BATE Borisov, cela fait désormais cinq buts pris en deux matches cette saison. Et, à l'image de celui concédé lors du deuxième tour qualificatif de la Conference League, les buts encaissés à Berne étaient, pour la plupart, évitables. «Deux sur des situations où on est battus sur l'impact et deux sur des coups de pied arrêtés», résume Didier Tholot en conférence de presse, conscient que Sion avait la place pour rentrer en Valais avec au moins un point. Gerardo Seoane, entraîneur de Young Boys, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la bonne performance valaisanne.

Menés de deux buts juste avant la pause, les Sédunois revenaient à hauteur avant de craquer une troisième, puis une quatrième fois en quelques minutes. «On les a mis en difficulté en deuxième mi-temps, mais on prend le troisième au moment où on est le mieux», regrette le coach bordelais. «T'as le goût de la défaite et le fait qu'à un moment du match, les choses peuvent tourner pour toi.»

Bonne première de Fodé Sylla

Il y avait donc à boire et à manger dans la prestation des Sédunois à Berne. Du moins bon, comme un certain manque d'efficacité devant le but de Joël Mall (Notamment Théo Berdayes, 26e et 31e), et du bon. Voire du très bon. Sion a su réagir et faire preuve de caractère, comme souvent la saison dernière. Notamment grâce aux trois changements réalisés à la pause. Ces derniers lui ont permis de jouer plus haut et, surtout, plus facilement dans le camp adverse. «Il fallait que j’amène de la vitesse et du monde au milieu, où on était mangés. Je voulais des décalages plus importants et c’est ce qu’on a eu en deuxième période. C'était un choix tactique, pas forcément d’hommes», explique Didier Tholot, défendant au passage les prestations, moyennes pour ne pas dire plus, de Josias Lukembila, Théo Berdayes et Liam Chipperfield, sortis à la pause.

Les supporters valaisans, présents en nombre dans le secteur visiteur du Wankdorf, ont ainsi pu faire connaissance avec la seule recrue du club jusqu'à ce dimanche: Fodé Sylla. La présence du milieu, entré à la pause, a fait du bien aux Sédunois, bien plus convaincants dans l'entrejeu. «On connaît ses qualités, on l'a recruté pour ça. Il est généreux dans l'effort, bon dans l'impact et avec le ballon», salue le technicien bordelais, qui devrait recevoir un nouveau joueur en début de semaine.

Un nouveau défenseur devrait arriver

L'annonce devrait avoir lieu entre lundi et mardi. Et il s'agira d'un défenseur central, puisque l'effectif est réduit à ce poste depuis la blessure de Kreshnik Hajrizi et que les semaines anglaises pourraient se multiplier si les Sédunois continuaient leur aventure européenne.

À noter d'ailleurs que la future recrue sédunoise, si elle arrive bien en début de semaine, ne sera pas qualifiable pour le match retour prévu jeudi face au BATE Borisov (20h15). Quant à Benjamin Kololli, qui n'a pas pu tenir son rang jeudi dernier en Azerbaïdjan, sa présence est plus qu'incertaine puisqu'il passera une IRM du mollet ce lundi.