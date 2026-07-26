Le réveil du FC Sion n'a pas suffi à Berne

Mené 2-0 après 40 minutes, le FC Sion est parvenu à revenir à hauteur de Young Boys avant de finalement s'incliner 4-2 au Wankdorf. Les Valaisans ont payé un début de match compliqué, malgré une réaction encourageante.

Bastien Feller Journaliste Blick

Quinze minutes de haut niveau n'auront pas suffi à Sion pour rentrer du Wankdorf (26'572 spectateurs) avec autre chose qu'une défaite. Menés de deux buts après 40 minutes de jeu, les Sédunois revenaient au score grâce à deux buts inscrits durant le temps additionnel de la première période, puis après dix minutes de jeu en seconde.

Trop peu pour espérer prendre quelque chose face à une formation bernoise toujours aussi friable défensivement, mais bien plus impressionnante offensivement. Surtout que Didier Tholot, après la fin de match compliquée sur le plan physique jeudi en Azerbaïdjan, avait décidé de procéder à plusieurs changements au coup d'envoi.

Young Boys étouffe Sion avant la réaction valaisanne

YB partait donc très vite et très fort dans la rencontre et passait tout près d'ouvrir la marque après 30 secondes de jeu par Alvyn Sanches. Anthony Racioppi s'interposait, non sans difficulté, et pouvait se montrer heureux que l'ancien du LS n'ait pas poussé le ballon au centre pour un Alan Virginius complètement seul. Déjà haute, la pression sur le but valaisan continuait de s'accroître au fil des minutes. Joël Monteiro, en bonne position, manquait le cadre (6e). Lewin Blum passait tout près d'ouvrir la marque (20e), avant de finalement le faire deux minutes plus tard.

Joël Monteiro passait ensuite près de doubler la mise (34e), mission dont se chargeait Alvyn Sanches, bien décalé par Kastriot Imeri, peu avant la pause (40e). L'on se disait alors que les Bernois fileraient vers un succès tranquille ce dimanche, avant que Jan Kronig ne décide d'enclencher une frappe surpuissante des 30 mètres qui filait au fond des filets (45e+1). Sion retrouvait des couleurs et passait à un poteau près d'égaliser sur corner par Baltazar (45e+4).

Spectacle au Wankdorf

Au retour des vestiaires, Didier Tholot optait pour trois changements. Josias Lukembila, qui a vécu un calvaire face à Cédric Zesiger, Liam Chipperfield, transparent, et Théo Berdayes, encore une fois très maladroit devant le but (26e et 31e), cédaient leur place à Winsley Boteli, Franck Surdez et Fodé Sylla. L'occasion de passer à trois au milieu, un secteur de jeu ultra dominé par YB en première période.

Sion se mettait à gagner les duels qu'il perdait en première période et se trouvait bien mieux dans le camp adverse que lors des 40 premières minutes. L'égalisation, par Winsley Boteli, tombait ensuite presque logiquement à la 57e, au terme d'une jolie action collective. YB, après avoir manqué le 3-2 par Monteiro (58e), reprenait toutefois rapidement deux buts d'avance grâce à Samuel Essende (66e et 73e sur penalty, faute de Noé Sow).

Le spectacle en restait là et Sion débutait donc son championnat par un revers qui amènera tout de même son lot de points positifs. En vue de la suite de la saison, mais aussi de la venue en Coupe d'Europe du BATE Borisov à Tourbillon jeudi.