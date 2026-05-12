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Timothy Fayulu sur le marché
Et si Servette se tournait vers un gardien genevois?

Le Servette FC cherche un gardien numéro 1, a annoncé son directeur sportif John Williams lundi. Une piste pourrait mener à Timothy Fayulu. Le gardien genevois de 26 ans est-il une option pour le club grenat? Réponse dans les prochaines semaines.
Publié: il y a 52 minutes
Timothy Fayulu devrait faire partie de la sélection congolaise à la Coupe du monde.
Photo: Zvg
Blick Sport

John Williams a annoncé ce lundi que le Servette FC allait recruter un nouveau gardien pour le poste de numéro 1. Le directeur sportif du SFC veut une hiérarchie claire dans les buts et a déjà sur sa table, selon les informations de Blick, un dossier qu'il doit étudier: celui de Timothy Fayulu.

Agé de 26 ans, le gardien genevois est sous contrat avec le FC Sion jusqu'à l'été 2027, mais le président valaisan Christian Constantin a déjà annoncé son intention de mettre un terme à cette entente d'ici au 30 juin 2026. Le FC Sion possède déjà un numéro 1 très convaincant en la personne d'Anthony Racioppi et son trio de gardiens pour la saison prochaine est déjà établi.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Derrière l'homme aux quinze blanchissages en Super League cette saison, Sion évoluera en effet avec Francesco Ruberto et Simon Caillet. «Tim n’avait déjà pas envie d’être numéro deux en début de saison. Et ce n’est toujours pas le cas. Il devrait participer à la Coupe du monde avec le Congo. Après cela, je le vendrai», a déclaré le président du FC Sion à Blick voilà quelques jours.

Il a disputé la Conference League cette saison

Servette, qui cherche un nouveau numéro 1, sera-t-il intéressé par le profil du Genevois de 26 ans, lequel sort d'un prêt d'une année au FC Noah, en Arménie, où il a découvert les compétitions européennes? Surtout, le portier, qui a déjà porté le maillot de Servette durant sa formation, s'apprête à vivre la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo et pourrait être plus qu'intéressé par le nouveau projet du Servette FC après son retour d'Amérique du Nord en juillet avec les Léopards.

Il a d'ailleurs le double avantage de connaître Genève, ainsi que le championnat de Suisse, lui qui a porté les couleurs de Sion et de Winterthour en Super League. Il manquerait cependant le début de la préparation, ce qui est un désavantage à court terme.

Si Servette se montre intéressé par son profil, alors il «suffira» de convaincre le FC Sion de le lâcher pour un prix raisonnable, à un an de la fin de son contrat. Pas impossible. Reste à connaître les intentions de John Williams et de la direction sportive servettienne dans ce dossier.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
36
33
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Bâle
FC Bâle
36
3
56
6
Young Boys
Young Boys
36
6
51
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation
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