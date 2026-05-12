Et si Servette se tournait vers un gardien genevois?

Le Servette FC cherche un gardien numéro 1, a annoncé son directeur sportif John Williams lundi. Une piste pourrait mener à Timothy Fayulu. Le gardien genevois de 26 ans est-il une option pour le club grenat? Réponse dans les prochaines semaines.

Blick Sport

John Williams a annoncé ce lundi que le Servette FC allait recruter un nouveau gardien pour le poste de numéro 1. Le directeur sportif du SFC veut une hiérarchie claire dans les buts et a déjà sur sa table, selon les informations de Blick, un dossier qu'il doit étudier: celui de Timothy Fayulu.

Agé de 26 ans, le gardien genevois est sous contrat avec le FC Sion jusqu'à l'été 2027, mais le président valaisan Christian Constantin a déjà annoncé son intention de mettre un terme à cette entente d'ici au 30 juin 2026. Le FC Sion possède déjà un numéro 1 très convaincant en la personne d'Anthony Racioppi et son trio de gardiens pour la saison prochaine est déjà établi.

Derrière l'homme aux quinze blanchissages en Super League cette saison, Sion évoluera en effet avec Francesco Ruberto et Simon Caillet. «Tim n’avait déjà pas envie d’être numéro deux en début de saison. Et ce n’est toujours pas le cas. Il devrait participer à la Coupe du monde avec le Congo. Après cela, je le vendrai», a déclaré le président du FC Sion à Blick voilà quelques jours.

Il a disputé la Conference League cette saison

Servette, qui cherche un nouveau numéro 1, sera-t-il intéressé par le profil du Genevois de 26 ans, lequel sort d'un prêt d'une année au FC Noah, en Arménie, où il a découvert les compétitions européennes? Surtout, le portier, qui a déjà porté le maillot de Servette durant sa formation, s'apprête à vivre la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo et pourrait être plus qu'intéressé par le nouveau projet du Servette FC après son retour d'Amérique du Nord en juillet avec les Léopards.

Il a d'ailleurs le double avantage de connaître Genève, ainsi que le championnat de Suisse, lui qui a porté les couleurs de Sion et de Winterthour en Super League. Il manquerait cependant le début de la préparation, ce qui est un désavantage à court terme.

Si Servette se montre intéressé par son profil, alors il «suffira» de convaincre le FC Sion de le lâcher pour un prix raisonnable, à un an de la fin de son contrat. Pas impossible. Reste à connaître les intentions de John Williams et de la direction sportive servettienne dans ce dossier.