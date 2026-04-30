Christian Constantin fait le point sur l'effectif du FC Sion

Alain Kunz

À Sion, quelque chose s’est construit ces trois dernières années. Quelque chose de solide, cohérent, positif. Un entraîneur obstiné avec un plan clair. À l’image d’un montagnard valaisan. D’ailleurs, Didier Tholot en a le profil, lui qui a grandi en Auvergne, région minière française. Une mentalité qui rappelle celle du Valais.

Dieir Tholot a ramené le club dans l’élite, puis assuré le maintien, avant de le conduire aujourd’hui dans le Championship Group. Peut-être même jusqu’en Europe. Dans cette perspective, le président Christian Constantin veut anticiper. En cas de qualification, trois tours seront à franchir avant d’atteindre la phase de ligue de la Conference League. «Cela fait six matches. Le premier le 23 juillet. Si on veut passer, l’équipe doit être prête.» Et quoi de plus simple que de s’appuyer sur un effectif déjà performant?

Trois à quatre nouveaux, pas plus

«C’est pourquoi notre objectif est de conserver notre équipe et de n’apporter que très peu de retouches. Le directeur sportif et moi allons recruter trois à quatre joueurs. Pas plus. Et deux d’entre eux doivent être Suisses», explique CC.

Un changement de cap marqué par rapport aux précédents mercatos, qui ressemblaient davantage à des marchés désordonnés organisés dans l’hôtel de la Porte d’Octodure à Martigny.

«Anthony Racioppi n’est pas à vendre!»

Mais ce qui paraît simple, à savoir garder son effectif, peut vite se compliquer. À commencer par le gardien Anthony Racioppi. Nombre d’observateurs, dont l’ancien portier de l’équipe nationale Pascal Zuberbühler, le considèrent comme le meilleur gardien du championnat et réclament sa convocation pour la Coupe du monde. Logiquement, plusieurs clubs suivent l’ancien portier de Young Boys. Notamment le FC Bâle, en quête d’un successeur à Marwin Hitz, qui prend sa retraite. Que se passe-t-il en cas d’offre de dix millions? Christian Constantin répond: «Alors je dis merci pour l’offre, mais je m’en fiche complètement. Anthony s’est épanoui en Valais. Il correspond à notre région, et nous prenons énormément de plaisir avec lui parce qu’il devient de plus en plus fort. Non, il n’est pas à vendre!»

Derrière Anthony Racioppi, l’expérimenté Francisco Ruberto reste numéro deux et le jeune Jurassien Simon Caillet numéro trois. Timothy Fayulu, prêté au FC Noah, reviendra cet été d’Arménie. «Mais Tim n’avait déjà pas envie d’être numéro deux en début de saison. Et ce n’est toujours pas le cas. Il devrait participer à la Coupe du monde avec le Congo. Après cela, je le vendrai.»

La défense à quatre, socle immuable

Autre facteur de réussite: la défense à quatre. Elle affiche une grande régularité. Sion possède la meilleure défense du championnat, et l’objectif est de maintenir ce niveau. Numa Lavanchy, Jan Kronig, Kreshnik Hajrizi et Nias Hefti ont souvent été intraitables. Ce quatuor sera reconduit la saison prochaine. La question des remplaçants se pose toutefois. À droite, le directeur sportif Barthélémy Constantin a recruté Ryan Kessler, polyvalent et prometteur, pour suppléer Numa Lavanchy.

Dans l’axe, les alternatives sont Noé Sow et Maxime Dubosson. À gauche, Marquinhos Cipriano occupe le rôle de doublure, mais son contrat arrive à échéance. Quelle suite? Christian Constanti : «Nous discutons. Il est possible qu’il reste. Mais ce n’est pas sûr.» Sinon? «Je prendrai un nouveau jeune.» La piste menant à Ricardo Rodriguez n’est donc plus d’actualité? «Non. Ça l’était l'été dernier. Mais ce chapitre est clos», répond le président du FC Sion.

Qui pour épauler Baltazar et Ali Kabacalman?

Au milieu, deux titulaires indiscutables tiennent leur rang: Baltazar et le capitaine Ali Kabacalman. Ils seront reconduits. Derrière eux, en revanche, le flou demeure. Christian Constantin précise: «Le prêt de Lamine Diack arrive à échéance, nous ne lèverons pas l’option d’achat». Actuellement, Noé Sow constitue la seule alternative. Ou pas? «Donat Rrudhani peut aussi jouer là. Et très bien! Mais nous allons recruter un autre remplaçant.»

Sur le front de l'attaque, Ilyas Chouaref et Franck Surdez occuperont les ailes. Benjamin Kololli appartient également à ce secteur. «Seulement, il faut alors construire l’équipe un peu autour de Benji», nuance le président. «Après tout, il a trente-trois ans…» Les autres options sont Liam Chipperfield et Josias Lukembila. «Donat continuera aussi à jouer à ce poste», ajoute-t-il. «Et je vois aussi le très talentueux Adrian Llukes évoluer là la saison prochaine.» Théo Berdayes complète ce secteur comme joueur de rotation.

Sion va-t-il vraiment acheter Boteli?

En pointe, Rilind Nivokazi s’impose comme titulaire: un attaquant combatif, performant dans les duels au sol comme dans les airs, doté d’un réel sens du but. Derrière lui, Winsley Boteli est attendu. Mais son prêt arrive à échéance. Sion dispose toutefois d’une option d’achat. Son montant? Christian Constantin élude: «Très élevée. Cela va coûter cher!» Combien? «Ah, vous savez comment c’est avec les chiffres. La mémoire me fait toujours défaut. Et on ne rajeunit pas…»

Le montant évoqué atteint 3,5 millions de francs à verser au Borussia Mönchengladbach. Une somme conséquente pour la Super League. Christian Constantin insiste: «Winsley a un potentiel énorme! La surface de réparation est son territoire. Il est né pour marquer des buts. Mais il doit encore progresser. Le contrôle et la conduite de balle ne sont pas encore au top».

Juventus, Everton, Aston Villa à l’affût

Selon Constantin, Boteli souhaite rester. «Et un retour à Mönchengladbach arriverait trop tôt. Nous cherchons donc une solution pour qu’il puisse rester.» Mais en dehors d’un transfert définitif, les options semblent limitées. Aston Villa, la Juventus et Everton seraient intéressés. Autrement dit: si Boteli poursuit sur ce rythme, les 3,5 millions pourraient vite apparaître comme une bonne affaire. En Allemagne, certains estiment que Sion ne peut pas assumer une telle dépense. Mais si Christian Constantin décide de passer à l’acte, il le fera.

Chouaref, Nivokazi ou Hajrizi suscitent également des convoitises. Même question que pour Racioppi: que se passera-t-il en cas d’offre de dix millions? «Alors je dis merci. Mais cela m’est égal», répond le Valaisan. Quinze millions? «Vous savez très bien qu’à un moment donné, il devient absurde de dire non. Mais pour l’instant, aucune somme de ce type n’est sur la table.»

Le plan pour viser la troisième place

Christian Constantin regarde aussi vers l’Europe avec sérieux. «Saint-Gall n’a pas encore gagné la finale de la Coupe. Jouer contre Stade-Lausanne-Ouchy est extrêmement pénible. Nous y avons été éliminés deux fois en Coupe et nous avons été relégués lors du barrage.»

L’objectif est donc clair: finir troisième. «Nous devons reprendre deux points à Lugano lors des deux prochaines journées. Ils ont actuellement cinq points d’avance. Ensuite, il y aura un match décisif pour la troisième place lors de l’avant-dernière journée à Tourbillon.»

Les ambitions évoluent vite après une série de 13 points en cinq matches.