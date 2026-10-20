Dominik Albrecht est de retour au FC Thoune. Après une pause de quelques mois, le directeur sportif reprend comme prévu son poste, a annoncé mardi le club de Super League.
Début août, Dominik Albrecht avait cédé le poste de directeur sportif à Simone Rapp. Il avait alors justifié cette décision en expliquant qu'il souhaitait consacrer plus de temps à sa famille et être moins accaparé par les activités opérationnelles quotidiennes. Il avait préparé Rapp à cette fonction depuis le printemps.
Changements au niveau de l'actionnariat
Par ailleurs, le club de l'Oberland bernois a annoncé des changements au niveau de son actionnariat. La société Berner Oberland United AG, possédée par l'investisseur grison Alexander Lühr, détient désormais 58% des parts suite au rachat des actions de Beat Fahrni.
Ses droits de vote restent toutefois limités à 35%. Cela garantit ainsi la participation aux décisions des petits actionnaires régionaux, qui représentent 30% de l'actionnariat, ainsi que de l'association FC Thun Berner Oberland (4%).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
10
24
28
2
Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St-Gall
10
-2
16
5
FC Zurich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Bâle
10
-3
13
8
FC Lucerne
10
-5
12
9
FC Thoune
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zurich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6