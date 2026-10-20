Après quelques mois de pause, Dominik Albrecht reprend son poste de directeur sportif au FC Thoune. Le club bernois annonce aussi un changement d’actionnariat, avec un nouvel actionnaire majoritaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Dominik Albrecht est de retour au FC Thoune. Après une pause de quelques mois, le directeur sportif reprend comme prévu son poste, a annoncé mardi le club de Super League.

Début août, Dominik Albrecht avait cédé le poste de directeur sportif à Simone Rapp. Il avait alors justifié cette décision en expliquant qu'il souhaitait consacrer plus de temps à sa famille et être moins accaparé par les activités opérationnelles quotidiennes. Il avait préparé Rapp à cette fonction depuis le printemps.

Changements au niveau de l'actionnariat

Par ailleurs, le club de l'Oberland bernois a annoncé des changements au niveau de son actionnariat. La société Berner Oberland United AG, possédée par l'investisseur grison Alexander Lühr, détient désormais 58% des parts suite au rachat des actions de Beat Fahrni.

Ses droits de vote restent toutefois limités à 35%. Cela garantit ainsi la participation aux décisions des petits actionnaires régionaux, qui représentent 30% de l'actionnariat, ainsi que de l'association FC Thun Berner Oberland (4%).