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Après quelques mois de pause
Dominik Albrecht retrouve son poste de directeur sportif au FC Thoune

Après quelques mois de pause, Dominik Albrecht reprend son poste de directeur sportif au FC Thoune. Le club bernois annonce aussi un changement d’actionnariat, avec un nouvel actionnaire majoritaire.
Publié: il y a 5 minutes
Début août, Dominik Albrecht avait momentanément cédé son poste à Simone Rapp afin de se consacrer davantage à sa famille.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Dominik Albrecht est de retour au FC Thoune. Après une pause de quelques mois, le directeur sportif reprend comme prévu son poste, a annoncé mardi le club de Super League.

Début août, Dominik Albrecht avait cédé le poste de directeur sportif à Simone Rapp. Il avait alors justifié cette décision en expliquant qu'il souhaitait consacrer plus de temps à sa famille et être moins accaparé par les activités opérationnelles quotidiennes. Il avait préparé Rapp à cette fonction depuis le printemps.

Changements au niveau de l'actionnariat

Par ailleurs, le club de l'Oberland bernois a annoncé des changements au niveau de son actionnariat. La société Berner Oberland United AG, possédée par l'investisseur grison Alexander Lühr, détient désormais 58% des parts suite au rachat des actions de Beat Fahrni.

Ses droits de vote restent toutefois limités à 35%. Cela garantit ainsi la participation aux décisions des petits actionnaires régionaux, qui représentent 30% de l'actionnariat, ainsi que de l'association FC Thun Berner Oberland (4%).

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
Young Boys
Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St-Gall
FC St-Gall
10
-2
16
5
FC Zurich
FC Zurich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Bâle
FC Bâle
10
-3
13
8
FC Lucerne
FC Lucerne
10
-5
12
9
FC Thoune
FC Thoune
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Tour final
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