Trois erreurs en trois matches: le gardien de Lucerne Simon Simoni traverse un début de saison difficile. Après sa nouvelle bourde, ses adversaires lui ont apporté leur soutien.

Même ses adversaires ont de la peine pour ce gardien de Super League

Même ses adversaires ont de la peine pour ce gardien de Super League

Björn Lindroos

Difficile de ne pas avoir de peine pour Simon Simoni. Le gardien de Lucerne commet une erreur juste avant la mi-temps et permet à Saint-Gall de prendre l’avantage. Sur un centre pourtant anodin, le ballon lui échappe des mains. Lukas Daschner en profite et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

C’est déjà la troisième erreur de Simon Simoni en trois matches. Un début de saison cauchemardesque pour le successeur de Pascal Loretz. Après le coup de sifflet final, le jeune gardien est submergé par l’émotion. En regagnant les vestiaires, Simon Simoni fond en larmes et cache son visage dans son maillot.

Encouragé par ses adversaires

Même ses adversaires ont de la peine pour lui. Le capitaine de Saint-Gall, Lukas Görtler, a tenté de réconforter le gardien lucernois dès la mi-temps, alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires. «C’est un type bien et un bon gardien. En tant que joueur plus âgé qui a le cœur d’un footballeur, je trouve bien sûr que ce n’est pas génial. Je lui souhaite de sortir de cette mauvaise passe», a déclaré Lukas Görtler à Blick.

Son coéquipier Leonardo Bertone assure lui aussi que l’équipe est derrière son gardien. «Nous sommes là pour tout le monde. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. C’est ça, le football. Nous sommes derrière lui.» Stefan Knezevic ajoute: «Nous voulions aussi renverser la situation pour lui et lui donner du courage.»

L’entraîneur soutient son gardien

L’entraîneur de Lucerne, Udo Portmann, apporte lui aussi son soutien à Simon Simoni. «En tant que jeune gardien, il faut traverser ce genre de moments difficiles. Il est solide et nous continuerons à le soutenir. Pour l’instant, ce genre d’erreurs est sanctionné, mais cela ne nous fait pas dévier de notre trajectoire.»

Un changement de gardien n’est toutefois pas envisagé. Simon Simoni reste donc le numéro 1 du FCL. Et il a d’ailleurs montré à Saint-Gall pourquoi Lucerne lui fait confiance. Sur une frappe lointaine de Daschner, il s’est envolé de manière spectaculaire pour détourner le ballon sur la barre transversale.

Mais quelques minutes plus tard, tout bascule. Simon Simoni commet une nouvelle erreur. Après avoir pris le ballon à deux reprises dans ses mains, il provoque un coup franc indirect. Une faute d’autant plus évitable que l’arbitre lui avait clairement signalé de ne plus se saisir du ballon.

Au-delà de ces erreurs, le gardien lucernois semble surtout manquer de confiance. Une période difficile qu’il devra désormais surmonter avec le soutien de son entraîneur et de ses coéquipiers.