Tiemoko Ouattara a réussi son match contre GC (2-1) ce samedi, même sans but ou passe décisive. Le jeune attaquant de 21 ans semble avoir franchi un palier au Servette FC, mais son entraîneur Jocelyn Gourvennec assure ne pas le lâcher d'un centimètre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est vrai, il n'est impliqué sur aucun des deux buts genevois, eux qui ont été marqués par Samuel Mraz et Mathis Lambourde, sur deux passes décisives bien senties de Timothé Cognat. Il n'empêche: Tiemoko Ouattara a été le Servettien le plus dangereux pour l'adversaire ce samedi face à GC (2-1) et ce dès la première minute de jeu.

La bonne attitude d'entrée de jeu

Très remuant sur son côté gauche dans le 4-4-2 imaginé par Jocelyn Gourvennec, l'ailier a énormément percuté, sans oublier pour autant de défendre. Sa première incursion, après quelques secondes à peine, a donné le ton: une percée très incisive, qui a éliminé deux défenseurs zurichois et été à l'origine du premier corner pour les Genevois. Action suivante: un tir dangereux pour Justin Hammel. C'était clair d'entrée, Tiemoko Ouattara n'était pas là pour rigoler.

Buteur en étant sorti du banc à Zurich le samedi précédent, pour ce qui était jusqu'à hier le seul but du SFC dans cette nouvelle saison, le Genevois de 21 ans a été titularisé par Jocelyn Gourvennec et il a donné raison à son entraîneur, même s'il s'est éteint progressivement jusqu'à sa sortie à la 82e pour le revenant Julian von Moos. Sa première mi-temps a été de très bon niveau, sa deuxième a été correcte, avec plusieurs coup-francs obtenus et des dribbles bien sentis. Bref, en une phrase comme en dix: un match plein.

Peu de temps de jeu à Saint-Gall, mais...

Alors, Tiemoko Ouattara a-t-il franchi un palier, lui qui stagnait très largement jusqu'à son départ en prêt à Saint-Gall la saison dernière? Il semblerait que ce soit le cas, même s'il a peu joué avec les Brodeurs (treize entrées en jeu en Super League, une seule titularisation en Coupe de Suisse).

«Oui, Saint-Gall lui a fait du bien, même sans temps de jeu conséquent. Il est arrivé dans une équipe qui a fait un très bon championnat et gagné la Coupe. Il a pu voir ce qui se faisait ailleurs et il a progressé», confirme Jocelyn Gourvennec, qui ne l'avait que peu côtoyé à son arrivée à Servette, voilà une année. «On avait fait trois semaines ensemble, mais il voulait connaître autre chose, il pensait que les mêmes situations allaient se répéter à Genève. C'était sa volonté et c'était bien pour lui.»

«Un garçon qui a besoin de se sentir aimé et guidé»

L'attaquant est revenu cet été et les deux hommes ont eu plusieurs discussions. «Je ne lui ai pas laissé le choix, pour tout dire: je lui ai dit que c'était maintenant ou pas. Je lui ai assuré que j'allais l'aider, avec le staff, à se sentir bien. Par contre, il était clair qu'on n'allait rien lui laisser passer. Tiemoko, c'est un garçon qui a besoin de se sentir aimé et guidé, aussi un peu piqué parfois. C'est un mélange de tout ça et c'est quelque chose que je sais faire», explique l'entraîneur du SFC, qui ne va pas le lâcher.

Il y aura de la concurrence sur les ailes cette saison

«Quand il est en mouvement et qu'il prend la profondeur, il fait mal à l'adversaire. Il a de l'impact, c'est sûr. Mais il ne peut pas en faire un petit peu moins. Si c'est le cas, il redevient un joueur lambda. Je lui l'ai redit ce samedi après le match», prévient le technicien breton, qui devrait lui donner l'occasion d'enchaîner dans les prochaines semaines, même quand Thomas Lopes et Junior Kadile seront de retour. Ce samedi, il l'a fait débuter alors que Mathis Lambourde a débuté sur le banc. La preuve qu'il croit en lui.