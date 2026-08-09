Le FC Sion a dû puiser dans ses ressources pour renverser Vaduz (3-2) dimanche à Tourbillon. Didier Tholot retient le caractère de son équipe, mais pointe encore ses fragilités défensives.

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est une victoire importante. Pas une très belle victoire, mais une victoire importante», sourit Didier Tholot après le succès obtenu en toute fin de match par le FC Sion face à Vaduz, dimanche à Tourbillon (3-2). Les Valaisans sont passés par toutes les émotions. L’inquiétude, la joie, la frustration, la surprise, l'euphorie.

«On savait que cette équipe de Vaduz était difficile à jouer. Ils ont eu beaucoup d'occasions à Saint-Gall et n'ont pas été payés. Puis encore une fois à Lugano», rappelle le technicien français qui, au lieu de féliciter les buteurs, a tout de suite tiré son chapeau à deux autres Sédunois. «Il y a deux retours défensifs. Il me semble que c'est un retour de Numa et de Baltazar qui évitent le troisième de Vaduz. Ces gestes-là prouvent que cette équipe ne lâchera jamais rien.»

«Je ne sors pas les joueurs pour les sortir»

Didier Tholot avait opté pour plusieurs changements pour aborder cette troisième rencontre de championnat. Cinq par rapport au match à Erevan jeudi, pour être précis. Une nécessité compte tenu notamment de l'enchaînement des semaines anglaises. «Il était important de les faire souffler un peu pour éviter de les perdre. C'est prendre un risque de ne pas faire débuter Ilyas, c'est prendre un risque de ne pas faire débuter Ali (ndlr: Chouaref et Kabacalman)», reconnaît-il, lui qui a justement vu ses habituels titulaires renverser la rencontre après leur entrée en jeu à la 56e.

Mais le Bordelais tient tout de même à défendre ses titulaires, malgré des rendements allant de bon à insuffisant. «Je ne sors pas les joueurs pour les sortir. Je les sors parce que, quand tu es mené, tu te dois, toi, entraîneur, de faire bouger les choses. Et au final, on a eu pratiquement autant d'occasions avec ceux qui ont débuté qu'avec ceux qui ont fini.»

Une défense encore trop friable

Peu efficace devant, Sion s'est mis tout seul dans les problèmes et a une nouvelle fois montré une certaine friabilité défensive. L’absence sur blessure de Kreshnik Hajrizi se fait sentir, Noé Sow apportant peu de tranquillité, avec et sans ballon. Un constat qui accompagne Sion depuis le premier match de la saison. En revanche, voir Anthony Racioppi flancher est plus surprenant.

«En ce moment, dès qu'il y a une occasion contre nous, on la paie cash, constate avec regret Didier Tholot. Il faudra être plus rigoureux parce qu'on sait qu'on ne peut pas se permettre de prendre deux buts à chaque match. Il va falloir être beaucoup plus vigilant, être beaucoup plus déterminé.»

À commencer par jeudi avec la venue du FC Noah, après le nul 2-2 concédé en Arménie. La composition d'équipe sera, à n'en pas douter, différente et quatre nouveaux changements dans le onze de base devraient avoir lieu. Parmi les cinq joueurs lancés dimanche, Marquinhos Cipriano devrait être le seul à conserver sa place, Nias Hefti étant suspendu. «Il a été intéressant, salue Didier Tholot. Le but, ce n'était pas d'aller au bout du match, mais qu'il fasse une heure. J'aurais aimé aussi protéger un peu Numa. Le scénario du match a fait que je fais plutôt des changements offensifs que défensifs.»