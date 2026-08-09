Mené à deux reprises, Sion renverse Vaduz en fin de match

Rentré d’Arménie vendredi, le FC Sion a souffert face au promu Vaduz dimanche à Tourbillon. Menés à deux reprises et inquiétants défensivement, les Valaisans ont finalement arraché la victoire durant le temps additionnel (3-2).

Bastien Feller Journaliste Blick

Montagnes russes pour le FC Sion! Rentrés d'Arménie vendredi après un nul 2-2 face au FC Noah, les Sédunois ont dû attendre le temps additionnel pour arracher la victoire face au promu Vaduz à Tourbillon (7000 spectateurs), là où ils affronteront les Arméniens jeudi.

C'est d'ailleurs sans doute dans cette optique que Didier Tholot décidait de procéder à cinq changements dans son onze de base. Exeunt Winsley Boteli, Ilyas Chouaref, Franck Surdez, Nias Hefti (qui sera suspendu jeudi) et Ali Kabacalman, place à Théo Berdayes, Fodé Sylla, Donat Rrudhani, Josias Lukembila et Marquinhos Cipriano. Et force est de constater que ces choix n'ont pas été très bien sentis, même si un nouveau manque de réussite et, surtout, une défense très perméable viennent quelque peu atténuer le constat. Reste que la notion «d'une équipe qui débute et d'une autre qui termine les matches», chère au coach valaisan, se veut plus que jamais réelle.

Tourbillon refroidi d'entrée

Les Valaisans étaient cueillis à froid dès la 5e minute, lorsque Julian Stark poussait au fond une première tête de son coéquipier Marcel Monsberger, lequel profitait d'une sortie aux fraises d'Anthony Racioppi. Sonnés, les Valaisans mettaient quinze minutes à réagir. Et de quelle manière!

Donat Rrudhani inscrivait l'un des buts de la saison. Un corner qu'il avait lui-même botté finissait par lui retomber dessus après un nouveau centre venu de la gauche et l'international kosovar, pourtant excentré, ne se posait aucune question et envoyait une demi-volée dans la lucarne (21e). Le momentum changeait, Sion reprenait la possession du ballon et passait près de prendre l'avantage (poteau de Rilind Nivokazi, 27e).

Une défense inquiétante

Près de marquer, les Valaisans finissaient par encaisser un deuxième but. Une fois de plus de façon évitable. Après une touche côté droit, Lutfi Dalipi, maître à jouer des Liechtensteinois, avait tout loisir de centrer pour Marcel Monsberger, libre de tout marquage, qui marquait de la tête avec un nouveau coup de pouce d'Anthony Racioppi (36e). Un but inimaginable la saison dernière, lorsque le FC Sion, qui attend avec impatience le retour de blessure de Kreshnik Hajrizi, possédait la meilleure défense du championnat.

Didier Tholot décidait de maintenir sa confiance aux mêmes onze joueurs au retour des vestiaires. Mais très vite (56e), face au début de deuxième période moyen de son équipe, le technicien bordelais faisait entrer Winsley Boteli, Franck Surdez, Ilyas Chouaref et Ali Kabacalman à la place de Théo Berdayes, Josias Lukembila et des décevants Rilind Nivokazi et Fodé Sylla.

Winsley Boteli, encore lui

Franck Surdez et Winsley Boteli sonnaient la révolte après huit minutes sans apport des entrants. Mais la frappe du buteur sédunois, bien que bien placée, manquait de puissance et Leon Schaffran pouvait s'interposer. La dernière cartouche était utilisée par Didier Tholot dès la 66e minute de jeu, lorsque Donat Rrudhani était remplacé par Liam Chipperfield. Ce dernier obtenait une énorme chance de but à la 79e, lorsqu'il envoyait sa frappe sur un défenseur adverse depuis les cinq mètres.

L'égalisation tombait tout de même pour les Sédunois à la 83e, lorsque Winsley Boteli, encore lui, coupait parfaitement de la tête un très bon centre de Marquinhos Cipriano. Une action similaire côté droit permettait à Franck Surdez d'inscrire le troisième (90e+4) et de permettre au FC Sion de fêter un succès longtemps inespéré.