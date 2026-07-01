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Des changements pour la VAR
La SFL refuse les pauses boissons en Super League

Le championnat helvétique n'adoptera pas les «Hydration Breaks» introduites par la FIFA pour la Coupe du monde. D'autres modifications ont, en revanche, été adoptées.
Publié: il y a 55 minutes
Les entraîneurs de Super League et de Chalenge League ne pourront pas utiliser les pauses boissons pour faire des changements tactiques.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pauses boissons ne seront pas adoptées sous la forme en vigueur au Mondial 2026, a annoncé la Swiss Football League mercredi. Elle a en revanche modifié son règlement concernant le protocole VAR.

Les décriées «Hydration Breaks» introduites par la FIFA à la Coupe du monde ne feront pas leur apparition dans le championnat suisse. La SFL indique conserver son règlement en la matière, à savoir que «des pauses boissons pourront être accordées (...) lorsque les températures le justifient, après concertation préalable avec les équipes concernées».

Accélérer le jeu

Lors de la saison 2026/27, les prérogatives de la VAR seront élargies. L'arbitrage vidéo pourra désormais intervenir en cas de deuxième carton jaune litigieux, alors que seuls les cartons rouges directs pouvaient être revus jusqu'ici. Comme à l'international, le fait de masquer sa bouche ou de quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale pourra faire l'objet de sanctions. Enfin, la SFL a validé plusieurs mesures adoptées par l'International Football Association Board (IFAB) visant à accélérer le cours du jeu.

Parmi elles, un délai de dix secondes pour qu'un joueur quitte la pelouse lors d'un changement, sous peine que l'entrant doive attendre une minute avant de faire son entrée. Par ailleurs, les joueurs blessés provoquant une interruption de jeu «doivent quitter le terrain et attendre qu’une minute se soit écoulée après la reprise du jeu afin de pouvoir y pénétrer à nouveau».

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2
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38
25
70
3
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38
17
67
4
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63
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6
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