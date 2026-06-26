Êtes-vous pour ou contre les pauses fraîcheur?

Impossible d'y échapper. Deux fois par match, l'arbitre interrompt le jeu et renvoie les vingt-deux acteurs vers les bancs, gourde à la main. Pendant ce temps, la télé enchaîne les spots. Officiellement, la FIFA a généralisé ces «cooling breaks» pour protéger les organismes des fortes chaleurs qui frappent le Mexique, les États-Unis et le Canada cet été.
Le hic? La mesure s'applique partout, même quand le thermomètre reste sage. Et elle fait surtout les affaires des chaînes: rien que pour Fox Sports, ces coupures publicitaires rapporteraient plus de 500 millions de dollars sur l'ensemble du tournoi.
Sur le terrain comme en tribunes, ça grince. Virgil van Dijk redoute une dérive mercantile et plaide pour du cas par cas. Mauricio Pochettino craint carrément que le football ne devienne «un autre sport». Marcelo Bielsa, lui, juge que disputer quatre périodes au lieu de deux dénature le jeu. Dans plusieurs stades, le public a même copieusement hué.
Alors, après quinze jours de compétition: ces pauses, on les garde ou on les balance?
Le résultat de la veille
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
2
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
2
5
6
2
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
2
5
6
2
Autriche
2
0
3
3
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
2
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
2
-7
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Croatie
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0