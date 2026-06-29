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Vers une nouvelle ère
Le club le plus titré de Super League a un nouveau propriétaire

Grasshopper passe sous le contrôle du Bridge Football Group. Le projet promet stabilité et formation, mais suscite aussi des interrogations chez les supporters.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
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Grasshopper a un nouveau propriétaire: le Bridge Football Group.
Photo: Pius Koller
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Tobias Wedermann

Grasshopper a trouvé un nouveau propriétaire! Selon les informations de Blick, la vente du club le plus titré de Suisse a été validée lundi par la ligue. Plus rien ne s’oppose désormais à la reprise.

Le nouveau propriétaire est le Bridge Football Group, dirigé par le Suisse Ludovic Délechat, ancien avocat de la FIFA et désormais CEO du groupe. GC a confirmé l’information exclusive de Blick peu après 21 heures.

Dans un communiqué, Ludovic Délechat a déclaré: «Nous savons que les supporters du club ont reçu de nombreuses promesses par le passé. Nous savons aussi que la confiance ne s’acquiert pas du jour au lendemain. C’est un processus. Nous voulons avoir la chance de démontrer concrètement nos intentions. Nous ne ferons pas tout parfaitement dès le départ, mais notre engagement est sincère, durable et vise le meilleur pour Grasshopper.»

Un actionnaire de TikTok dans le football suisse

Le Bridge Football Group détient déjà des parts majoritaires dans trois clubs: le FC Den Bosch (deuxième division néerlandaise), la Pro Vercelli (troisième division italienne) et le Shaanxi Union FC (deuxième division chinoise). L’objectif est de faire du GC la vitrine de ce modèle multi-clubs.

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Derrière le groupe se trouve un investisseur chinois, actionnaire majeur de ByteDance, entreprise technologique mondiale propriétaire notamment de TikTok. Reste à voir si GC pourra immédiatement compter sur des investissements massifs. Jusqu’ici, le modèle repose surtout sur une approche progressive: ancrage local, valorisation des talents du club et stabilisation financière.

Quels changements à venir?

Contrairement à la précédente expérience chinoise de GC, des discussions sont déjà en cours en interne pour renforcer l’identité locale du club et intégrer davantage «Zurich» dans le projet. Un dialogue avec les supporters doit également être engagé rapidement. Ces derniers s’étaient déjà opposés publiquement à une nouvelle vente à un investisseur étranger et attendent des explications sur le projet et ses acteurs.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle saison, qui débute le 25 juillet à Lausanne, peut désormais être planifiée. Ces derniers jours, la planification de l’effectif était au point mort en attendant l’issue des négociations. Le stage d’entraînement initialement prévu aurait même été annulé.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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