Ancien international ivoirien et figure du football suisse, Gilles Yapi Yapo rejoint le Lausanne-Sport. Il aura pour mission d'accompagner les jeunes talents jusqu'aux portes de l'équipe première.

Le Lausanne-Sport confie ses jeunes à une ancienne star de la Super League

Le Lausanne-Sport confie ses jeunes à une ancienne star de la Super League

Blick Sport

Le Lausanne-Sport poursuit le développement de son projet sportif. Le club vaudois a annoncé ce vendredi la nomination de Gilles Yapi Yapo au poste de Talent Manager. Ancien international ivoirien et référence de la Super League, il aura pour mission de superviser le développement des jeunes joueurs de l'Académie et de les accompagner vers le football professionnel.

Passé notamment par les BSC Young Boys, le FC Bâle et le FC Zurich, Gilles Yapi Yapo a disputé plus de 200 matches de Super League. Triple champion de Suisse et double vainqueur de la Coupe de Suisse, il a également participé à la Coupe du monde 2006 avec la Côte d'Ivoire, prenant part à une rencontre face aux Pays-Bas.

Transmettre son expérience

Depuis la fin de sa carrière de joueur, l'ancien milieu de terrain s'est tourné vers l'entraînement. Titulaire d'un diplôme UEFA A, il a débuté sur le banc des BSC Old Boys en 2022 avant de prendre les commandes du FC Soleure en 2024.

Au Lausanne-Sport, Gilles Yapi Yapo sera chargé d'identifier, de former et d'accompagner les jeunes talents afin de favoriser leur progression vers l'équipe première. «Je suis désireux de transmettre mon expérience et de contribuer activement à la progression des jeunes talents», a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

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Cette nomination s'inscrit dans la volonté du Lausanne-Sport de renforcer son Académie et de faire de la formation l'un des piliers de son projet sportif. Le club entend s'appuyer sur un vivier local de jeunes joueurs pour construire durablement son avenir.